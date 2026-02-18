Panamá conoce a sus rivales para la Ronda Final del Campeonato Femenino Sub-17 de Concacaf 2026

La selección panameña buscará su primera clasificación a un mundial de esa categoría.

Panamá/Panamá conoció este jueves a las selecciones que enfrentará en la Ronda Final del Campeonato Femenino Sub-17 de Concacaf, un torneo que es clasificatorio al Mundial de esa categoría. Esto mediante un sorteo realizado por el organismo rector del fútbol en Norte, Centroamérica y el Caribe.

La selección panameña formará parte del Grupo C del certamen junto a sus similares de Jamaica, México y Costa Rica.

El resultado completo del sorteo fue el siguiente:

Grupo A: Canadá, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua

Canadá, El Salvador, República Dominicana y Nicaragua Grupo B: Estados Unidos, Puerto Rico, Haití y Bermuda

Estados Unidos, Puerto Rico, Haití y Bermuda Grupo C: México, Costa Rica, Panamá y Jamaica

Esa instancia se realizará del 17 al 22 de marzo en la sede de la Federación Costarricense de Fútbol, en San Rafael, Alajuela (Costa Rica) y clasificará a cuatro equipos al Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 que se disputará este año en Marruecos.

Sistema de competencia

Luego de una fase inicial, de la que avanzaron 12 selecciones a la ronda final, estas fueron divididas en tres grupos de cuatro conjuntos cada uno. Estos jugarán entre sí dentro de su respectiva agrupación.

Los colectivos que ocupen el primer lugar de su respectivo grupo y el segundo mejor lugar de la ronda avanzarán al Mundial Femenino Sub-17 de este año.

¿Cómo avanzó Panamá?

El combinado panameño, dirigido por el técnico español Gerard Aubí, accedió a la Ronda Final luego de ganar el Grupo B de la etapa clasificatoria que se realizó entre el 24 y 28 de enero de este año en Bermudas.

Las panameñas enfrentaron en esa fase a las selecciones de Bonaire, Surinam y Bermudas. Después de vencer a las bonairenses y surinamesas, por idéntico marcador de 8 goles por 0, empató ante las bermudeñas a dos goles por bando.

