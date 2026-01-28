Panamá avanza a Ronda Final de la Clasificatoria Femenina Sub-17 de Concacaf con empate ante Bermudas

Panamá/Panamá selló su pase a la Ronda Final de la Clasificatoria Femenina Sub-17 de Concacaf con un empate ante Bermudas en un partido de la primera ronda de ese certamen que es clasificatorio al mundial de la categoría.

Panameñas y bermudeñas protagonizaron un intenso empate 2-2 este miércoles 28 de enero en el Bermuda National Sports Centre, en Devonshire Parish, en duelo correspondiente al Grupo B del certamen.

La selección panameña golpeó primero y muy temprano en el compromiso. Apenas al minuto 8, Shaday Mow abrió el marcador desde el punto penal, dando ventaja a las canaleras y marcando el ritmo de un inicio dominado por Panamá. Sin embargo, Bermudas reaccionó con carácter y logró la igualdad al 17’, cuando Daley Outerbridge aprovechó un descuido defensivo para poner el 1-1.

El segundo tiempo mantuvo la tónica de un partido disputado. Bermudas sorprendió nuevamente al 47’, gracias a Priya Dill, quien concretó la remontada parcial y puso en aprietos al conjunto visitante. Panamá, lejos de bajar los brazos, asumió el control del balón y buscó insistentemente el empate, que finalmente llegó al minuto 83 por intermedio de Cristabella Ríos, rescatando un punto valioso.

En las estadísticas, Panamá fue superior en varios rubros: dominó la posesión del balón con 58,4%, ganó más duelos individuales (57,7%) y fue ampliamente dominante en el juego aéreo con 75% de duelos aéreos ganados. Además, generó mayor peligro ofensivo con nueve tiros de esquina, frente a solo dos de Bermudas. En defensa, las panameñas sumaron 20 intercepciones, mientras que Bermudas registró 16.

Pese a su control del juego, Panamá cayó en cuatro ocasiones en fuera de juego, un aspecto que contrastó con Bermudas, que no registró ninguno.

El resultado dejó a ambos equipos con siete puntos, pero Panamá tuvo diferencia de goles de +16 que fue superior a la de Bermudas que fue de +13.

Resultados anteriores de Panamá

Sábado 24 de enero

Panamá 8-0 Bonaire

Lunes 26 de enero

Surinam 0-8 Panamá