Torneo UNCAF Sub-19 | Selección de Panamá avanzó a la final ¿quién es el rival?

Panamá/La selección Sub-19 de Panamá dio otro paso firme en su camino dentro del Torneo UNCAF, que se desarrolla en territorio panameño, al imponerse con autoridad 3-0 sobre Honduras, resultado que le permite clasificar a la gran final del certamen.

El equipo dirigido por Felipe Baloy volvió a mostrar solidez, orden y contundencia ofensiva, manteniendo su condición de invicto en el campeonato. Los tantos del triunfo fueron obra de Josué Vergara, Estevis López y Moisés Richards, quienes capitalizaron las oportunidades generadas por el conjunto canalero durante los 90 minutos.

Con esta victoria, Panamá Sub-19 alcanza la final del torneo mostrando un rendimiento notable. En fase de grupos, el combinado nacional superó 2-0 a Cuba, luego venció 1-0 a Nicaragua y cerró con el sólido 3-0 ante Honduras, acumulando así un balance perfecto sin goles en contra.

La final del Torneo UNCAF Sub-19 se disputará el próximo jueves 11 de diciembre, desde las 3:00 p.m., en el COS Sports Plaza. El rival será la selección de Costa Rica, que también llega con un rendimiento destacado y buscará frenar el buen momento de los panameños.

El conjunto dirigido por Baloy afrontará este duelo con confianza, ritmo competitivo y el respaldo de haber mostrado una de las mejores versiones del fútbol juvenil panameño en los últimos años. La final promete un duelo intenso entre dos selecciones históricas de la región, ambas decididas a levantar el título.

