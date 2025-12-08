Torneo UNCAF Sub19 | La selección de Panamá derrotó a Nicaragua ¿Cómo va la tabla de posiciones?

Panamá/La Selección Sub-19 Masculina de Panamá, bajo la dirección del DT Felipe Baloy, fue convocada a principios de diciembre para disputar el Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward, un evento que se lleva a cabo del 5 al 11 de diciembre en la Ciudad de Panamá.

Con un total de 20 jugadores elegidos, el objetivo del equipo es conquistar por primera vez este torneo masculino de la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF), el cual también sirve de preparación para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Otras noticias: Reacciones: Thomas Tuchel analiza el Grupo L y reconoce el desafío de enfrentar a Panamá, Croacia y Ghana

Otras noticias: Mundial 2026 | La selección de Panamá tiene en la mira dos amistosos en el mes de enero

La Ruta Invicta en la Fase de Grupos

El camino de Panamá Sub-19 en el Grupo A, cuyos partidos se disputan en el COS Sports Plaza, comenzó de manera exitosa.

Viernes 5 de diciembre: El debut se produjo este viernes a las 3:00 p.m. frente a la Sub-19 de Cuba. Los panameños lograron asegurar sus primeros puntos con una victoria de Panamá 2-0 Cuba.

Domingo 7 de diciembre: La segunda jornada trajo consigo otro triunfo para el equipo de Baloy, esta vez contra la Sub-19 de Nicaragua. El encuentro, disputado a las 3:00 p.m., finalizó con el marcador Panamá 1-0 Nicaragua. La única anotación del partido llegó en el minuto 81, gracias a un gol de penal convertido por Ángel James, quien de esta forma sumó su segundo tanto en el campeonato.

Otras noticias: Mundial 2026: Panamá vs Croacia ¿Recuerdan a Ivana Knoll la novia de Catar 2022?

Duelo de Invictos y el Pase a la Final

Con estos resultados, la tabla de posiciones del Grupo A muestra a Honduras y Panamá empatados con 6 puntos cada uno, mientras que Nicaragua y Cuba se encuentran sin puntos.

Martes 9 de diciembre (Próximo Desafío): La fase de grupos culmina con el enfrentamiento directo entre los líderes: Panamá vs Honduras, pautado para las 3:00 p.m. en el COS Sports Plaza. Este partido es crucial, ya que solo el primer lugar de grupo obtendrá el pase a la gran final.

Jueves 11 de diciembre (La Definición): El torneo cerrará con la jornada final, programada también a las 3:00 p.m. en el COS Sports Plaza. El ganador del duelo Panamá-Honduras se medirá por el campeonato, buscando superar el subcampeonato obtenido por la selección panameña en la edición anterior en Honduras.

Con información de FPF.

Otras noticias: Mundial 2026 calendario | Descubre Toronto ciudad que recibirá a la selección de Panamá

Otras noticias: Calendario Mundial 2026 | La selección de Panamá conoce sus destinos, aquí te contamos