Contralor Flores demandará jubilaciones especiales que aprobaron magistrados de la Corte; lo califica de 'juega vivo'

Flores recordó que esta decisión de los magistrados debe llegar a la Contraloría para su refrendo.

Panamá/El contralor general de la República, Anel Bolo Flores, anunció que demandará la resolución sobre el ajuste de retiro que avalaron los magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia, y señaló que “todos estos tipos de aumentos son inconvenientes”.

Flores recordó que esta decisión de los magistrados debe llegar a la Contraloría para su refrendo.

Nosotros vamos a proceder; en este momento estamos preparando las demandas de inconstitucionalidad. Sin embargo, tenemos que ser muy claros al saber que esas inconstitucionalidades irán donde ellos mismos. Yo espero que ellos reflexionen y realmente tomen conciencia del daño que le están haciendo a la economía de muchos panameños al tomar este tipo de decisiones”. — Anel Flores - Contralor de la República

Nota relacionada: Magistrados de la CSJ podrán recibir hasta 100% de su último salario con nuevo fondo de compensación por retiro

Insistió en que hará todo lo posible para “detener eso, porque yo considero que son abusos”. Explicó que, si el país estuviera “volando”, se podría justificar, pero actualmente considera que es “inconveniente”.

De manera sarcástica, el contralor manifestó que llamaría a los exporteros de la selección nacional, porque “los goles vienen todos los días de todos lados y esto parece que no va a parar. Me siento decepcionado de estas autoridades por la falta de conciencia; lo más difícil es el secretismo, la sorpresa, el juega vivo… esto es un juega vivo que no se debe permitir”.

Insistió en que sigue evaluando su posición legal sobre el caso. “Estoy viendo mi posición legal”, recalcó.

¿Qué establece el nuevo acuerdo de retiro especial para magistrados y jueces?

El acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024 y publicado en Gaceta Oficial el viernes 8 de agosto establece la creación de un fondo de compensación por retiro dirigido a jueces y magistrados del Órgano Judicial. La medida señala que, de los 519 jueces y magistrados que integran el Órgano Judicial, alrededor de 133 —equivalentes al 26 %— cumplen actualmente con la edad de retiro o jubilación.

En el mismo se estableció que, desde el 1 de enero de 2025, los jueces y magistrados que alcancen el derecho a jubilación podrán recibir una compensación económica, calculada sobre la base del último salario devengado y complementada por la institución, luego de descontar el monto que cubra la Caja de Seguro Social (CSS).

El impacto presupuestario de la medida representa el 0.26 % del presupuesto institucional.

La escala de compensación será la siguiente:

Magistrados de la Corte Suprema: 100 % del último salario devengado. Si culminan su periodo constitucional o se retiran antes de cumplir los requisitos de jubilación según la Ley Orgánica de la CSS, conservarán el derecho a la compensación al momento de jubilarse.

100 % del último salario devengado. Si culminan su periodo constitucional o se retiran antes de cumplir los requisitos de jubilación según la Ley Orgánica de la CSS, conservarán el derecho a la compensación al momento de jubilarse. Magistrados de Tribunales Superiores: 60 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS.

60 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS. Jueces de Circuito: 50 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS.

50 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS. Jueces Municipales: 40 % de la diferencia entre el último salario y la pensión cubierta por la CSS.

Ciudadanos rechazan jubilación especial de magistrado

Con información de Meredith Serracín