'Sinvergüenzura': jubilados rechazan nuevo régimen de retiro especial para magistrados en Panamá

A partir del 1 de enero de 2025, los jueces y magistrados que alcancen el derecho a jubilación podrán recibir una compensación económica, calculada sobre la base del último salario devengado y complementada por la institución, luego de descontar el monto que cubra la CSS.

El Movimiento Unidos por los Jubilados (Mundos) calificó como una total “sinvergüenzura” el nuevo ajuste especial de retiro para los magistrados y jueces del Órgano Judicial, el cual establece, entre otras cosas, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrán retirarse con el 100% del último salario devengado, es decir, 14 mil dólares, tras el último aumento salarial aprobado.

Según Guillermo Cortés, representante de Mundos, desde hace años llevan luchando por aumento a sus pensiones y jubilaciones de $10.00, sin embargo, esta solicitud no ha sido tomada en cuenta por el gobierno, a pesar de que en la Asamblea Nacional los diputados indicaron que podría darse a partir de este 2025.

“Es tiempo de que las personas nombradas en los cargos públicos no crean que llegaron a ejercer como príncipes, reyes y clases privilegiadas”, criticó Cortés.

Recordó que desde hace más de 10 años ha solicitado que las leyes especiales sean eliminadas, ya que la Constitución establece que no habrá fueros ni privilegios; no obstante, no es lo que se ve con la aprobación de este tipo de acuerdos.

“Es una simple sinvergüenzura”, subrayó Cortés, al tiempo que pidió al mandatario José Raúl Mulino que ponga orden.

A su juicio, es inaudito que en un país donde existan más de 200 mil jubilados y pensionados que cobran menos de 400 dólares al mes, que deben decidir si comprar medicamentos o alimentos, debido al alto costo de la vida.

“Hay que eliminar las leyes especiales, ¿por qué tiene que haber esos privilegios? Esas cosas hieren al ciudadano”, remarcó.

¿Qué establece el nuevo acuerdo de retiro especial para magistrados y jueces?

El acuerdo N.° 407 del 18 de julio de 2024 y publicado en Gaceta Oficial el viernes 8 de agosto establece la creación de un fondo de compensación por retiro dirigido a jueces y magistrados del Órgano Judicial. La medida señala que, de los 519 jueces y magistrados que integran el Órgano Judicial, alrededor de 133 —equivalentes al 26 %— cumplen actualmente con la edad de retiro o jubilación.

En el mismo se estableció que, desde el 1 de enero de 2025, los jueces y magistrados que alcancen el derecho a jubilación podrán recibir una compensación económica, calculada sobre la base del último salario devengado y complementada por la institución, luego de descontar el monto que cubra la Caja de Seguro Social (CSS).

El impacto presupuestario de la medida representa el 0.26 % del presupuesto institucional.

La escala de compensación será la siguiente: