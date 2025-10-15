Pleno de la Asamblea ratifica a Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Ambos fueron designados por el presidente José Raúl Mulino y comparecieron el 13 de octubre ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, como parte del proceso de ratificación.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó este lunes a Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con un total de 65 votos a favor.

Agurto y Villalobos fueron designados por el presidente José Raúl Mulino y comparecieron el 13 de octubre ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea, como parte del proceso de ratificación. Durante la sesión, la comisión otorgó su aval y recomendó su incorporación al máximo tribunal del país.

Gisela Agurto está designada para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en sustitución del magistrado Cecilio Cedalise, mientras que Carlos Villalobos asumirá la Sala Primera de lo Civil, reemplazando a la magistrada Ángela Russo. Ambos fueron ratificados por un período de 10 años.

