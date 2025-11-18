Es oficial: Gobierno aumenta a $76.3 millones la compra de los cuatro aviones A-29 Super Tucano

Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó una modificación a la Resolución de Gabinete N.° 23 de marzo de 2025, elevando a $76.3 millones el costo total de la adquisición de cuatro aeronaves A-29 Súper Tucano fabricadas por la empresa brasileña Embraer S.A.

La decisión, contenida en la Resolución de Gabinete N.° 117, aprobada por el Consejo de Gabinete, ajusta el artículo 1 de la resolución original de marzo, que autorizaba el procedimiento excepcional para la compra de las aeronaves, pero limitaba el financiamiento a un monto de hasta $30 millones.

El Ministerio de Economía y Finanzas comunicó que no tenía objeciones para aprobar un financiamiento por $30 millones, sin embargo, el análisis financiero posterior determinó que el monto total de la contratación ascendía realmente a $76,357,355.70, cifra que incluye el ITBMS y el costo del financiamiento, según lo expuesto por el MEF y el Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) en la resolución publicada ayer lunes en la Gaceta Oficial.

El A-29 Super Tucano es un avión turbohélice de ataque ligero y entrenamiento avanzado, desarrollado por la empresa brasileña Embraer. Está diseñado para misiones de vigilancia, reconocimiento, apoyo aéreo cercano y combate contra insurgencias.

Refuerzos para el Servicio Nacional Aeronaval

Las aeronaves A-29 Súper Tucano serán destinadas al Comando Aéreo del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), con el objetivo de fortalecer las capacidades en intercepción, vigilancia, reconocimiento, ataque y apoyo táctico, especialmente en regiones de difícil acceso y zonas fronterizas y marítimas.

De acuerdo con la resolución, estas aeronaves permitirán “renovar y fortalecer las capacidades operacionales” del Senan y mejorar la respuesta contra la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico y otros delitos que amenazan la seguridad del país.

Precisamente, hace dos días en el programa Radar de TVN, el viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza, defendió la compra de cuatro aviones Super Tucano, una adquisición que ha generado cuestionamientos sobre su utilidad en el contexto actual.

Icaza aseguró que la compra es necesaria para enfrentar la evolución del narcotráfico en la región. Explicó que estas aeronaves, fabricadas en Brasil por Embraer y utilizadas de forma amplia en América y en programas de entrenamiento en Estados Unidos, permitirán ampliar la vigilancia aérea, especialmente en zonas donde las unidades marítimas no logran llegar.

“Panamá no es un país bélico, por eso los Tucano vendrán sin artillamiento. Serán usados para vigilancia e interdicción de drogas”, indicó. Añadió que el crimen organizado ha adoptado métodos cada vez más sofisticados: desde lanchas rápidas y submarinos artesanales hasta la contaminación de contenedores en altamar e incluso el uso de drones para transportar droga desde África hacia Europa.

El financiamiento y la ejecución del contrato

El MEF autorizó que la contratación se financie completamente a través de Cuentas de Pagos Parciales (CPP) en un periodo que abarca desde 2025 hasta 2034.

La ejecución del contrato continuará bajo el procedimiento excepcional previamente aprobado, ahora ajustado a los nuevos costos.

Además, los pagos presupuestarios deberán incluir costos de suministro, financiamiento, tributos y gastos asociados a la importación de las aeronaves, los cuales serán gestionados por las entidades correspondientes.

La nueva resolución comenzará a regir desde su promulgación y mantiene vigentes las demás disposiciones de la Resolución de Gabinete N.° 23 de marzo de 2025.