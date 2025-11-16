Compra de Super Tucano: Viceministro de Seguridad explica por qué se priorizó vigilancia aérea de largo alcance

Icaza confirmó que el paquete incluye mantenimiento, entrenamiento de pilotos y capacitación para mecánicos que darán soporte técnico en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza, defendió este domingo en el programa Radar la compra de cuatro aviones Super Tucano, una adquisición que ha generado cuestionamientos sobre su utilidad en el contexto actual.

Icaza aseguró que la compra es necesaria para enfrentar la evolución del narcotráfico en la región. Explicó que estas aeronaves —fabricadas en Brasil por Embraer y utilizadas de forma amplia en América y en programas de entrenamiento en Estados Unidos— permitirán ampliar la vigilancia aérea, especialmente en zonas donde las unidades marítimas no logran llegar.

“Panamá no es un país bélico, por eso los Tucano vendrán sin artillamiento. Serán usados para vigilancia e interdicción de drogas”, indicó. Añadió que el crimen organizado ha adoptado métodos cada vez más sofisticados: desde lanchas rápidas y submarinos artesanales hasta la contaminación de contenedores en altamar e incluso el uso de drones para transportar droga desde África hacia Europa.

“Ellos mutan, buscan nuevas tecnologías; nosotros debemos aprender de cada incautación”, dijo.

Financiamiento por CPP

El viceministro detalló que la compra fue aprobada inicialmente por 78 millones de dólares, pero no pudo realizarse de contado sin violar la ley de responsabilidad social fiscal.

Por ello, el Gobierno optó por un Contrato de Pago Parcial (CPP), un mecanismo de crédito que permite desembolsar conforme avanza el proceso de fabricación de las aeronaves.

Icaza confirmó que el paquete incluye mantenimiento, entrenamiento de pilotos y capacitación para mecánicos que darán soporte técnico en el país.

La primera entrega se proyecta para finales de 2026 y 2027.

¿Por qué no helicópteros?

Ante la comparación con helicópteros —que además de tareas de seguridad realizan evacuaciones médicas, traslado de maestros o apoyo a comunidades rurales— Icaza señaló que cada tipo de aeronave cumple funciones distintas.

Los Super Tucano, dijo, tienen la ventaja de autonomía, pudiendo operar hasta 200 millas náuticas, lo que los convierte en una herramienta clave para patrullar rutas donde las lanchas no pueden mantenerse por limitaciones de combustible.

Renovación pendiente por más de dos décadas

El viceministro recordó que la Aeronaval no adquiría nuevas aeronaves desde hace aproximadamente 25 años, lo que hace —según afirmó— que la compra sea una actualización tecnológica necesaria.

Los cuatro Super Tucano llegarán en pares, debido a que estos aviones deben operarse en duplas.