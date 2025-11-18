David actualiza su régimen tributario municipal y aplicará nuevas reglas desde 2026

El artículo 191 autoriza al Tesorero Municipal a inhabilitar la matrícula de vehículos que acumulen dos años consecutivos sin pagar el impuesto de circulación.

El Concejo Municipal de David aprobó el Acuerdo 45 del 23 de septiembre de 2025, una normativa que reordena el sistema de impuestos, tasas y procedimientos administrativos del distrito. El documento, publicado en la Gaceta Oficial 30407, deroga más de seis acuerdos municipales vigentes desde 2009 y establece un marco actualizado que entrará a regir el 1 de enero de 2026.

Aunque no se detallan las tablas de tarifas, que suelen detallar los montos de los impuestos municipales, sí introduce nuevas reglas de control, cobro y uso de espacios públicos, además de facultar a la Tesorería Municipal con mayores mecanismos para asegurar la recaudación.

Entre los cambios más relevantes, el artículo 191 autoriza al Tesorero Municipal a inhabilitar la matrícula de vehículos que acumulen dos años consecutivos sin pagar el impuesto de circulación, lo que impedirá la confección de la placa hasta que el contribuyente salde la totalidad de la deuda, incluyendo recargos e intereses.

El acuerdo también regula el uso de servidumbres municipales, exigiendo autorización expresa del alcalde y una serie de requisitos como croquis, fotografías y paz y salvo municipal por parte del solicitante.

La normativa deja sin efecto acuerdos emitidos entre 2009 y 2024, con lo que el distrito unifica y actualiza su marco tributario. La Alcaldía sancionó la medida el 24 de septiembre, tras el cumplimiento del periodo obligatorio de publicación en la tablilla del Concejo Municipal.

Con la entrada en vigencia en 2026, el Municipio de David operará bajo un sistema reorganizado que reforzará los controles de pago y procedimientos administrativos. La revisión de tarifas específicas quedará pendiente a la publicación de los anexos o tablas correspondientes.