Autoridades buscan soluciones tras descontento por alza del pasaje hacia Taboga

Ciudad de Panamá/La viceministra de la Presidencia, Virna Luque, junto con la secretaria de Asuntos Públicos y Gubernamentales, Mercedes González González, encabezaron una reunión interinstitucional con autoridades locales del distrito de Taboga y dos empresas marítimas que brindan el servicio de transporte hacia la isla. El encuentro, realizado en la sede del Ministerio de la Presidencia, tuvo como objetivo atender las quejas de los moradores por el reciente aumento en el costo del pasaje.

Una de las principales conclusiones fue la necesidad de trasladar el diálogo directamente a Taboga para reunirse con la comunidad. La intención es aclarar dudas, escuchar todos los argumentos y avanzar hacia la reactivación de los viajes. Las autoridades esperan que esta reunión se efectúe antes del próximo viernes.

Tras el conversatorio, los representantes locales acordaron informar a los residentes sobre los temas abordados y coordinar la fecha del encuentro, con el propósito de normalizar el servicio, reactivar la actividad turística y encontrar una solución a un conflicto que ha generado creciente malestar en la población.

Las autoridades locales solicitan un ajuste en la tarifa para los taboganos, a fin de que el pasaje responda a la realidad económica de la isla, sin afectar el precio cobrado a los visitantes.

Por su parte, las empresas marítimas argumentan que el incremento responde al alza de los costos operativos. Actualmente, solo una de las compañías continúa brindando el servicio de transporte.

El viceministro de la Autoridad de Turismo de Panamá, Jorge Correa, subrayó el compromiso de continuar el diálogo con la comunidad y destacó la importancia de mantener operativo el muelle mientras avanzan las negociaciones.

También presentó alternativas para aliviar la situación, entre ellas la creación o formalización de una cooperativa de transporte local, con apoyo del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop), que permita adquirir embarcaciones propias.

Además, se planteó la posibilidad de que nuevas empresas entren a operar la ruta, una opción que ha despertado el interés de varios operadores.

“Mientras más oferta haya, mejor, porque habrá diferentes tarifas, diferentes embarcaciones, pero todo tiene que cumplir también con la Autoridad Marítima de Panamá, con los servicios, la seguridad”, precisó Correa.

El alcalde de Taboga, Ramón Ramos, informó que la reunión en la isla podría realizarse antes del viernes 21 de noviembre. Añadió que urge una solución, ya que la situación está generando pérdidas económicas tanto para el municipio como para quienes dependen del turismo.

“El municipio está perdiendo; nosotros le cobramos un dólar a cada turista que nos visita; el municipio es subsidiado. Nosotros no tenemos ingresos; ojalá pueda ser mañana. Lo que sí te garantizo es que puede ser antes del viernes la reunión con la comisión interinstitucional. El descontento es por el alza del pasaje de cuatro balboas”, mencionó Ramos.