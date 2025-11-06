Residentes de Taboga esperan respuestas tras fallida reunión con empresas por alza en el pasaje

La medida, que consideran injustificada, provocó en días pasados una protesta que impidió el arribo de algunas embarcaciones turísticas a la isla.

Ciudad de Panamá/Los residentes de la isla Taboga continúan expresando su malestar por el reciente aumento en el costo del pasaje marítimo, que pasó de $20 a $24 dólares, tanto para locales como para turistas. La medida, que consideran injustificada, provocó en días pasados una protesta que impidió el arribo de algunas embarcaciones turísticas a la isla.

Tras ese hecho, los lugareños habían logrado acordar una reunión con representantes legales de dos de las empresas marítimas que prestan el servicio hacia Taboga, con el propósito de buscar una solución al incremento. Sin embargo, la cita pactada para este jueves no se concretó, pues las empresas no se presentaron al encuentro, al que sí asistieron las autoridades locales y los miembros de la comunidad.

El presidente del Concejo Municipal de Taboga, Raúl Varela, lamentó la ausencia de los representantes empresariales y reiteró el compromiso de las autoridades locales por mantener un diálogo que beneficie a ambas partes.

“Estamos tratando de mediar tanto con la empresa como con la población, pero la verdad es que no tuvimos respuesta de parte de la empresa. Ellos propusieron que la reunión fuera hoy y ahora quieren moverla para el martes, después de los feriados”, explicó Varela.

La comunidad tabogana espera que el próximo martes finalmente se concrete la reunión para revisar el aumento, el cual aseguran afecta directamente la economía de los residentes, muchos de los cuales dependen del traslado diario hacia la ciudad capital por motivos de trabajo o estudio.

Con información de Meredith Serracín