Urgencias de la Policlínica Manuel María Valdés cerrará temporalmente desde este viernes

San Miguelito, Panamá/El servicio de urgencias de la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en San Miguelito, permanecerá cerrado temporalmente desde las 6:00 a.m. del viernes 7 hasta las 6:00 a.m. del lunes 10 de noviembre, debido a trabajos de fumigación, mantenimiento y limpieza profunda.

La medida fue autorizada mediante el resuelto No. 1295 del 31 de octubre de 2025, emitido por el Ministerio de Salud, según informó la Caja de Seguro Social (CSS).

Para garantizar la atención de los pacientes durante el cierre, las autoridades de salud habilitaron dos centros alternos:

Policlínica Generoso Guardia , en Santa Librada, con horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

, en Santa Librada, con horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. Hospital Susana Jones Cano, en Villa Lucre, que operará las 24 horas del día

En ambas instalaciones se reforzó el personal médico y administrativo para atender la demanda de usuarios durante estos días. La entidad puntualizó que este cierre temporal busca garantizar condiciones óptimas de higiene y seguridad en el área de urgencias antes de reactivar la atención al público.