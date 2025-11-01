Residentes de Taboga impidieron el desembarco de turistas en protesta por alza en el pasaje del ferry

Según los residentes, el alza en los pasajes afecta más a los habitantes locales que a los turistas y visitantes.

La mañana de este sábado 1 de noviembre, un grupo de residentes de la Isla Taboga protagonizó una protesta en el puerto para manifestar su rechazo al aumento en el precio de los boletos de ferry, medida que aseguran afecta directamente su economía ante la falta de fuentes de trabajo en la isla.

Los manifestantes impidieron el desembarco de embarcaciones con turistas, exigiendo que la empresa Taboga Express Fast Ferry revierta el incremento en las tarifas que entró en vigor desde el 1 de noviembre de 2025. Según los residentes, el alza en los pasajes afecta más a los habitantes locales, quienes utilizan el servicio con mayor frecuencia que los visitantes.

“Nosotros gastamos en pasajes más reiteradamente que los turistas, no nos parece justo que suban el costo cuando somos los que usamos el ferry constantemente”, expresó uno de los residentes durante la protesta.

Ante la presión de la comunidad, la empresa Taboga Express Fast Ferry emitió un comunicado oficial en el que anunció un acuerdo temporal con los residentes. En el documento, la compañía informó que se mantendrán las tarifas actuales hasta que se realice una reunión con las autoridades locales, programada para el jueves 6 de noviembre de 2025.

La empresa detalló que los precios seguirán siendo de 20 dólares ida y vuelta para adultos y 14 dólares ida y vuelta para niños y jubilados residentes. “Se garantiza mantener el precio existente a los residentes permanentes de la Isla hasta la fecha de la reunión”, precisó el comunicado.

El acuerdo ha sido recibido como un respiro temporal por los taboganos, quienes esperan que en la próxima reunión se alcance una solución definitiva que beneficie tanto a los habitantes de la isla como a la empresa operadora del ferry.

La Isla Taboga, conocida también como la “Isla de las Flores”, depende en gran medida del transporte marítimo para conectarse con la ciudad capital, por lo que cualquier ajuste en las tarifas del ferry impacta directamente la vida cotidiana de sus pobladores y el flujo de visitantes.