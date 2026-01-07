Marco Rubio detalla ante reunión con senadores el plan en tres etapas para Venezuela

Washington, Estados Unidos/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló este miércoles 7 de enero de 2026, tras una sesión informativa reservada con senadores en el Capitolio, los lineamientos de una estrategia integral para Venezuela.

Según Rubio, el objetivo es evitar que el país sudamericano se hunda en el caos mientras se sientan las bases para una transformación política y económica.

“Esto no es improvisación. Tenemos un plan claro”, afirmó Rubio ante la prensa, al referirse a la hoja de ruta que Washington ha diseñado en tres fases sucesivas: estabilización, recuperación y transición.

Estabilizar

La primera fase, explicó, se centra en estabilizar a Venezuela mediante lo que describió como una “cuarentena” —una política de presión económica y diplomática— que, según dijo, ha otorgado a Estados Unidos una influencia decisiva en el escenario venezolano. Como parte de esta estrategia, Rubio anunció la incautación reciente de dos buques más, uno de ellos con crudo venezolano a bordo y el otro vacío, ambos sujetos a sanciones estadounidenses.

“Estamos a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen almacenado en el país. Hablamos de entre 30 y 50 millones de barriles. Lo venderemos en el mercado global a precios de mercado, y seremos nosotros quienes controlaremos cómo se distribuye el dinero recaudado”, señaló el secretario de Estado.

Recuperar

La segunda fase, denominada “recuperación”, busca abrir el acceso de Estados Unidos, países occidentales y otras naciones aliadas a los mercados venezolanos. Además, incluye un proceso de reconciliación nacional, con la liberación o repatriación de líderes opositores encarcelados, con el fin de revitalizar la sociedad civil y sentar las bases para una reconstrucción institucional.

Transición

Finalmente, la tercera etapa se enfoca en la “transición”, aunque Rubio no ofreció detalles específicos más allá de asegurar que ya ha sido descrita con claridad a los legisladores estadounidenses: “Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito”, insistió.

En un giro relevante, Rubio reveló que el gobierno venezolano estaría cooperando con Washington en el marco de estas negociaciones. Caracas, según indicó, ha solicitado que el petróleo incautado este miércoles en el Caribe sea incluido en el acuerdo que permitiría a Estados Unidos supervisar la comercialización del crudo venezolano.

Datos tomados de la Secretaría de Estado de EEUU y el diario El País.