Tosferina: Confirman dos casos autóctonos en La Chorrera

La institución indicó que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa y exhortó a la población a actualizar sus vacunas.

El Ministerio de Salud confirmó dos casos autóctonos de tosferina en niñas de un año, residentes en los corregimientos de Herrera y Guadalupe, en el distrito de La Chorrera.

De acuerdo con la Región de Salud de Panamá Oeste, esta clasificación indica que el contagio ocurrió dentro de la propia comunidad, lo que refuerza la necesidad de mantener medidas preventivas.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de cumplir con los esquemas de vacunación. Recordaron que la vacuna hexavalente debe mantenerse al día en menores de cinco años, mientras que la TDAP corresponde a niños a partir de los siete años y a las embarazadas durante el tercer trimestre.

🔗Puedes leer: Ministerio de Salud afirma que está controlado el brote de tosferina en la comarca Ngäbe-Buglé

El Minsa también pidió reforzar prácticas básicas de prevención como:

Lavado frecuente de manos.

Uso de mascarilla al presentar síntomas respiratorios.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Evitar lugares concurridos cuando se manifiesten signos de enfermedad.

La institución indicó que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa y exhortó a la población a acercarse a los centros de salud para actualizar sus vacunas, especialmente en el caso de los menores de edad.