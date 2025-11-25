Tosferina: Confirman dos casos autóctonos en La Chorrera

La institución indicó que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa y exhortó a la población a actualizar sus vacunas.

Regional del Ministerio de Salud de Panamá Oeste
Regional del Ministerio de Salud de Panamá Oeste / TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
25 de noviembre 2025 - 16:11

El Ministerio de Salud confirmó dos casos autóctonos de tosferina en niñas de un año, residentes en los corregimientos de Herrera y Guadalupe, en el distrito de La Chorrera.

De acuerdo con la Región de Salud de Panamá Oeste, esta clasificación indica que el contagio ocurrió dentro de la propia comunidad, lo que refuerza la necesidad de mantener medidas preventivas.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de cumplir con los esquemas de vacunación. Recordaron que la vacuna hexavalente debe mantenerse al día en menores de cinco años, mientras que la TDAP corresponde a niños a partir de los siete años y a las embarazadas durante el tercer trimestre.

🔗Puedes leer: Ministerio de Salud afirma que está controlado el brote de tosferina en la comarca Ngäbe-Buglé

El Minsa también pidió reforzar prácticas básicas de prevención como:

  • Lavado frecuente de manos.
  • Uso de mascarilla al presentar síntomas respiratorios.
  • Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.
  • Evitar lugares concurridos cuando se manifiesten signos de enfermedad.

La institución indicó que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa y exhortó a la población a acercarse a los centros de salud para actualizar sus vacunas, especialmente en el caso de los menores de edad.

Noticias relacionadas

Minsa reitera importancia de completar esquema de vacunación tras confirmarse 16 casos de tosferina en Panamá Vacuna contra la tosferina existe hace más de 50 años en Panamá

Temas relacionados

la chorrera Tosferina Ministerio de Salud
Si te lo perdiste
Lo último
stats