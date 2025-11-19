Ministerio de Salud afirma que está controlado el brote de tosferina en la comarca Ngäbe-Buglé

Los pacientes reciben tratamiento en sus casas y no se ha registrado cerco sanitario en la comarca Ngäbe-Buglé.

Comarca Ngäbe-Buglé/El Ministerio de Salud (Minsa) afirma que está controlado el brote de tosferina que fue detectada en el distrito de Besikó, mediante vacunaciones comunitarias, en la búsqueda de casos y una vacunación intensiva que alcanzó a miles de residentes que pertenecen a la comarca Ngäbe-Buglé.

Actualmente, 15 personas permanecen bajo tratamiento, mientras que un caso adicional fue identificado por contacto directo con un paciente positivo, en donde 14 pacientes reciben atención médica desde sus residencias, ya que el primer niño diagnosticado se encuentra hospitalizado en el Hospital José Domingo de Obaldía, en David, debido a que se encuentra en condición estable.

Las comunidades de Cerro Miel, Pava, Carro Caña, Buri y Quebrada Venado son las áreas donde se han identificado los contagios, ya que el personal médico se ha encargado de evaluar a más de 936 habitantes, y como resultado de la búsqueda activa, a 110 pacientes sospechosos que se encargaron de recibir pruebas diagnósticas y tratamiento profiláctico.

El componente clave para frenar la transmisión ha sido la inmunización; 4,678 dosis de vacunas han sido aplicadas, con lo cual se han protegido 2,838 residentes de zonas como Soloy, Emplanada de Chorcha, Boca de Balsa, Cerro Banco y Niba.

Aunque se continúa con el seguimiento de esta enfermedad, el Minsa aclaró que no existe cerco sanitario en Besikó, y que las medidas de control responden a protocolos epidemiológicos para este tipo de brotes. Sin embargo, se recomendó a la población evitar moverse a otras comunidades, para mantener el esquema de vacunación actualizado y acudir a los centros de salud en caso de presentar tos persistente o dificultad para respirar.