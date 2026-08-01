Metro de Panamá reporta avances en la estabilización del nuevo sistema de recaudo

La entidad aclaró que las incidencias reportadas son intermitentes y aleatorias, no corresponden a una falla generalizada.

Metro de Panamá informó que la empresa SONDA continúa ejecutando acciones de estabilización de la nueva plataforma tecnológica de recaudo, como parte del proyecto de renovación que busca modernizar el acceso y pago en toda la red del servicio de transporte.

La entidad aclaró que las incidencias reportadas son intermitentes y aleatorias, no corresponden a una falla generalizada y el 100% de los nuevos validadores instalados permanece operativo.

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Aseguran que para atender cualquier eventualidad, las entidades del Metro de Panamá mantienen monitoreo permanente junto a SONDA, que dispone de una mesa de servicio 24/7 y personal técnico en estaciones. Estiman que el tiempo promedio de atención de cada incidencia es de 30 minutos o menos.

La operación del Metro se desarrolla con normalidad. Una vez concluida la estabilización, aseguran que la renovación permitirá ampliar las opciones de pago y ofrecer una experiencia más ágil y segura.

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Mediante un comunicado, el Metro de Panamá ofreció disculpas por los inconvenientes temporales y agradeció la comprensión de los usuarios durante esta etapa de implementación.