Metro de Panamá sufrió ataque cibernético que afectó parte de su estructura tecnológica ¿Qué se sabe?

La entidad indicó que cualquier actualización relacionada con este incidente de ciberseguridad será divulgada a través de sus canales oficiales.

El Metro de Panamá informó este sábado 1 de agosto que detectó un incidente de ciberseguridad que ha afectado parte de su infraestructura tecnológica, por lo que activó de inmediato sus protocolos de respuesta para contener y mitigar la situación.

De acuerdo con el comunicado oficial, una vez identificado el evento, la empresa puso en marcha las medidas establecidas en sus procedimientos de seguridad, con el respaldo de su equipo especializado en seguridad informática y en coordinación con las autoridades competentes.

Actualmente, el Metro de Panamá mantiene una investigación técnica para determinar el alcance del incidente. Como medida preventiva, también reforzó los mecanismos de protección de sus sistemas con el objetivo de salvaguardar su infraestructura tecnológica y la información institucional.

La entidad reiteró su compromiso con la protección de la información, la continuidad de sus operaciones y la transparencia en la comunicación con la ciudadanía. Además, indicó que cualquier actualización relacionada con este incidente de ciberseguridad será divulgada a través de sus canales oficiales.