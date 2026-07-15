Mulino se reúne con empresario mexicano Carlos Slim para abordar oportunidades de inversión en Panamá

Durante el encuentro, ambas partes conversaron sobre los cambios que enfrenta la economía mundial y el potencial de Panamá como destino para nuevas inversiones.

El empresario mexicano Carlos Slim recibió este miércoles en su residencia al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con quien sostuvo una reunión centrada en temas económicos, geopolíticos y en las oportunidades que ofrece el país para las empresas mexicanas.

Durante el encuentro, ambas partes conversaron sobre los cambios que enfrenta la economía mundial y el potencial de Panamá como destino para nuevas inversiones, especialmente en sectores estratégicos y proyectos de infraestructura.

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El mandatario panameño destacó los esfuerzos que adelanta su administración para atraer capital extranjero y generar nuevas oportunidades de desarrollo. También resaltó los proyectos impulsados por el Gobierno Nacional y el Canal de Panamá, considerados claves para fortalecer la competitividad y el crecimiento económico del país.

En la reunión participaron la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez, y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

Por parte de Carlos Slim, también estuvieron presentes varios de sus familiares más cercanos.