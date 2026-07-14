Mulino inicia visita oficial a México para reunión bilateral con la presidenta Sheinbaum

La visita incluirá conversaciones sobre cooperación científica y tecnológica, además de temas multilaterales de interés para ambas naciones.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este martes a Ciudad de México para cumplir una visita oficial, durante la cual sostendrá una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de fortalecer la cooperación entre ambos países y abordar temas de interés común.

A su llegada, el mandatario panameño fue recibido con los honores correspondientes por autoridades del Gobierno mexicano, entre ellas el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, y el director general para Centroamérica y el Caribe, Carlos Imanol Belausteguigoitia.

Durante el encuentro entre ambos jefes de Estado se tiene previsto abordar asuntos relacionados con el comercio, las inversiones, la integración regional y la cooperación bilateral, como parte de la agenda que comparten Panamá y México.

Asimismo, la visita incluirá conversaciones sobre cooperación científica y tecnológica, además de temas multilaterales de interés para ambas naciones.

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Como parte de su agenda en territorio mexicano, Mulino también promoverá la participación de México en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que se celebrará el próximo año en Panamá.

El presidente viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como por una delegación oficial integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

La visita forma parte de los esfuerzos del Gobierno panameño por fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales con México, uno de sus principales socios en la región.