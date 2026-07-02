Mulino reafirma la soberanía del Canal durante celebración de la independencia de EEUU

El presidente José Raúl Mulino participó en la conmemoración de los 250 años de independencia de Estados Unidos, donde reafirmó la autonomía del Canal de Panamá y la importancia del respeto mutuo entre ambas naciones.

El presidente José Raúl Mulino aprovechó la conmemoración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos para reafirmar la soberanía de Panamá sobre el Canal y defender que la relación bilateral debe sustentarse en el diálogo y el respeto mutuo entre ambos países.

Mulino, envió un mensaje de unidad al pueblo estadounidense durante el acto de celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos, encabezado por el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

Acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, el mandatario destacó la importancia de los procesos independentistas como fuente de emancipación política, identidad y valores para las naciones libres.

“Panamá no solo celebra las independencias, sino que las defiende”, expresó Mulino, al recordar que la historia de ambos países ha estado vinculada a lo largo del tiempo, incluso en el contexto de la independencia panameña de Colombia.

Mulino reafirma la autonomía del Canal de Panamá

Durante su intervención, el presidente también reafirmó la autonomía del Canal de Panamá, destacando que la vía interoceánica opera bajo el Tratado de Neutralidad, al servicio del comercio mundial y administrada por los panameños.

“Ambas naciones construimos una relación de amistad y cooperación en la que siempre debe prevalecer el diálogo y el respeto por la soberanía nacional”, manifestó.

Embajador destaca cooperación bilateral

En la recepción, realizada en el Biomuseo, el embajador Kevin Marino Cabrera resaltó la relación “resiliente, profunda y mutuamente beneficiosa” entre Panamá y Estados Unidos.

El diplomático subrayó que Estados Unidos es el principal socio comercial e inversionista de Panamá y destacó la cooperación bilateral en temas como:

La reducción de la migración irregular por el Darién.

Programas de asistencia social.

Un proyecto conjunto con el Despacho de la Primera Dama para llevar agua a 40 escuelas del país.

Acto protocolar

La ceremonia contó con la asistencia de ministros de Estado, autoridades e invitados especiales.

Los actos protocolares incluyeron la entrada de la bandera estadounidense por parte del Cuerpo de Infantería de Marina, la interpretación de los himnos nacionales de Panamá y Estados Unidos, y una presentación musical de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Panamá.

El himno panameño fue interpretado por la cantante Idania Dowman, mientras que el himno estadounidense estuvo a cargo de la sargento técnico Sarah Dionne, integrante de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, quien posteriormente interpretó “God Bless