Presidente Mulino recibe de los miembros de la Junta Nacional de Escrutinio la 'Memoria 2024'

Datos del documento resaltan que la JNE 2024 estuvo conformada por primera vez por una mujer representante de la etnia china y un representante de los pueblos indígenas; además, el 66% de sus miembros fueron mujeres.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió a los miembros de la Junta Nacional de Escrutinio 2024 (JNE), quienes entregaron al mandatario ejemplares de la Memoria de este organismo electoral que recopila y documenta el proceso realizado desde su instalación, sufragio y escrutinio de votos, hasta la proclamación de las autoridades elegidas por el voto popular.

Nivia Roxana Castrellón, presidenta de la JNE, acompañada de otros miembros, expresó al presidente Mulino que este documento, de libre acceso a todos los panameños, deja plasmado uno de los derechos principales que tiene nuestro país, el cual se fundamenta en que la proclamación del presidente de la República y demás autoridades recae en este organismo ciudadano y no en funcionarios ni en entidades electorales.

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Esta recopilación permite divulgar el papel de la JNE, promover la participación del votante, así como fortalecer la institucionalidad, a través del conocimiento de las funciones de las instituciones que custodian la democracia electoral.

Junto a la presidenta de la JNE estuvieron Juan Carlos Karamañites (secretario), Lilia Liu Chung (vocal), Elisa Suárez (primera suplente presidenta), Mirhanna Sandoya (primera suplente secretaria), Madeleine Escribano (segunda suplente secretaria) y Alejandro Carbonell (segundo suplente secretario).

Datos del documento resaltan que la JNE 2024 estuvo conformada por primera vez por una mujer representante de la etnia china y un representante de los pueblos indígenas; además, el 66% de sus miembros fueron mujeres.