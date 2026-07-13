Mulino se reúne con navieros japoneses para fortalecer la cooperación marítima

El empresario dejó claro que para su gremio y para Japón, el proyecto del gasoducto y el de Río Indio son importantes para garantizar la operación eficiente del Canal.

Ciudad de Panamá/Una delegación de la Asociación de Navieros de Japón manifestó su interés en reforzar la cooperación con Panamá en diversos aspectos relacionados con el sector marítimo, el cual ocupa un lugar protagónico para la economía de ambas naciones y es clave para las relaciones bilaterales.

Así lo expresaron al presidente de la República, José Raúl Mulino, en un encuentro que tuvo lugar en el Palacio de las Garzas este lunes 13 de julio.

El encuentro sucede una semana después de que el mandatario recibiera a miembros de la Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la principal organización del sector privado nipón.

Es además la segunda reunión entre el presidente Mulino y la directiva del gremio naviero japonés, dado que, en septiembre de 2025, durante la visita oficial del mandatario a Tokio, conversaron sobre la modernización del registro de buques panameño.

En esta ocasión, el presidente Mulino indicó que a Panamá le interesa un mayor acercamiento con las grandes navieras japonesas en cuanto a cooperación técnica y colaboración con la Universidad Marítima de Panamá (UMIP), con el fin de que un mayor número de marinos panameños obtengan puestos de trabajo en la flota de buques de Japón.

Además, hizo un repaso al portafolio de megaproyectos que el canal de Panamá está preparando, con miras a licitar a partir del próximo año.

Entre estos figuran la construcción de nuevos puertos en Telfers y Corozal, el gasoducto y el reservorio multipropósito de Río Indio.

Nagasawa, por su parte, reconoció la importancia que reviste Panamá para su seguridad económica. Solo en 2025, un total de 1,072 buques japoneses hicieron tránsitos por el Canal interoceánico, muchos de ellos con carga de gas.

El empresario dejó claro que para su gremio y para Japón, el proyecto del gasoducto y el de Río Indio son importantes para garantizar la operación eficiente del Canal.

De igual forma, hizo un reconocimiento al liderazgo que está ejerciendo el presidente Mulino en su plan de modernización de la plataforma logística, marítima y de servicios de Panamá. En este sentido, dijo tener la expectativa de ampliar la cooperación con las autoridades panameñas para enfrentar desafíos comunes de la industria.

En la reunión estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Navieros de Japón, Hitoshi Nagasawa, y los directivos Yasuhiro Shinohara; Kumiko Iwasa, Keiichi Tada y Daijiro Mizushima.

Por la parte panameña, acompañaron a Mulino los ministros de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha; y de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; además del embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Luis Roquebert; y el director general de Marina Mercante, Ramón Franco.

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