Río Indio | Canal asegura que más del 70 % de las familias acepta el plan de compensación

Provincia de Coclé/Más del 70 % de las familias que deberán ser reasentadas por el proyecto del lago de río Indio ya aceptó el marco de compensación acordado con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), anunció este sábado la administradora designada de la entidad, Ilya Espino de Marotta.

La administradora designada explicó que ese consenso es el resultado de nueve meses de diálogo con las comunidades, período durante el cual se realizaron más de 200 reuniones para escuchar las preocupaciones de las familias y ajustar las medidas de compensación.

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"La pregunta no es si estamos de acuerdo o no con el proyecto. La pregunta es cómo la compensación puede ser la adecuada", expresó Espino de Marotta.

Indicó que el documento acordado comenzará ahora su fase de ejecución, que incluye el pago de las compensaciones y la selección de los lugares donde serán reubicadas las familias.

Las familias se sienten conformes con lo que hemos venido conversando por nueve meses; es lo que está plasmado en ese documento", manifestó.

La ACP ha detallado que cuenta con predios en Coclé, Panamá Oeste y Colón, provincias donde se desarrollará el proyecto, y actualmente realiza los avalúos de los terrenos para que cada familia pueda conocer las opciones disponibles y escoger el sitio donde desea establecerse.

Espino de Marotta explicó que el proceso se desarrollará de manera individual. "Ahora vamos familia por familia mostrándoles los posibles predios de reasentamiento para entonces acordar con ellos ese nuevo plan", indicó.

Respecto al 30 % de las familias que aún no ha respaldado el acuerdo, señaló que la institución mantiene las conversaciones y aseguró que ese porcentaje ha comenzado a disminuir.

Otras familias ya han accedido a conversar con nosotros y a conocer ese marco de compensación. A medida que las comunidades vean que el Canal cumple con lo que está prometiendo, sabemos que las familias van a acercarse", afirmó.

La administradora designada también aseguró que, hasta el momento, no se han detectado casos de estafas contra campesinos relacionados con la compra de tierras, debido a que cualquier transacción debe contar con la aprobación del canal de Panamá.

Añadió que el proceso de reasentamiento será gradual y se extenderá durante varios años.

Ya estamos iniciando. Estamos terminando algunos avalúos para poder hacer la primera firma con las primeras familias", explicó.

Espino de Marotta envió además un mensaje a las comunidades que deberán trasladarse por el proyecto y pidió confiar en la institución.

Que confíen en el canal de Panamá, que somos una institución transparente que cumple. Para nosotros, la prioridad es la atención a esas personas que tienen que ser reubicadas, porque son ellas las que están sacrificando una parte de su vida. Serán compensadas de buena manera", aseguró.

Cabe señalar que el proyecto de Río Indio, considerado estratégico para garantizar la seguridad hídrica y sostener las operaciones del canal de Panamá, avanza en su fase técnica con miras a una licitación prevista entre finales de 2026 e inicios de 2027. Mientras tanto, se desarrollan estudios geológicos, diseño conceptual y procesos sociales en las comunidades impactadas.

El proceso de licitación para la construcción de la nueva presa en la cuenca del río Indio continúa su curso dentro del cronograma previsto por el Canal.

Con información de Nathali Reyes.