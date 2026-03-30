ACP extiende plazos para licitación de puertos en Corozal, Telfers y del gasoducto

Las modificaciones se realizaron a través de enmiendas que amplian el plazo de entrega de documentos para la precalificación hasta el 8 de junio.

La Autoridad del Canal de Panamá anunció la extensión del plazo para la entrega de documentos de precalificación en los procesos vinculados al desarrollo del corredor energético y las terminales de trasbordo de contenedores en Corozal y Telfers.

La nueva fecha límite para la presentación de la documentación fue fijada para el 8 de junio de 2026, mientras que el período para solicitudes de aclaración se amplió hasta el 8 de abril de 2026, como parte de ajustes realizados, a través de enmiendas, tras recibir retroalimentación del mercado.

La ACP informó que estas modificaciones forman parte de una enmienda a los pliegos de precalificación publicados el pasado 30 de enero, con el objetivo de brindar mayor claridad a las empresas interesadas y hacer más eficiente el proceso para la adjudicación de ambos proyectos.

Ambas enmiendas incorporan “ajustes orientados a brindar mayor claridad a los participantes y fortalecer la eficiencia del proceso, en atención a retroalimentación recibida por parte del mercado”, según plantea la ACP.

El desarrollo del corredor energético y las terminales portuarias en Corozal forman parte de la estrategia del Canal para fortalecer el sector logístico y ampliar su oferta de servicios en un entorno cada vez más competitivo.

Los proyectos están alineados con la visión estratégica 2025-2035 del Canal de Panamá, enfocada en diversificar operaciones, aumentar la resiliencia y consolidar al país como un hub logístico global.