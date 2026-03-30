Elección Defensor del Pueblo: Comisión de Gobierno inicia entrevistas a 35 aspirantes

En total, 35 candidatos serán evaluados por los diputados, quienes deberán definir posteriormente cuáles serán postulados para la votación en el Pleno.

Panamá/La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional inició este lunes las entrevistas a los aspirantes al cargo de defensor del Pueblo, en un proceso que se desarrolla contrarreloj ante el vencimiento del periodo del actual titular, Eduardo Leblanc, previsto para este 31 de marzo.

En total, 35 candidatos serán evaluados por los diputados, quienes deberán definir posteriormente cuáles serán postulados para la votación en el Pleno. El nuevo defensor del Pueblo dirigirá la entidad para el periodo 2026-203.

Hasta el momento, al menos cinco aspirantes han comparecido ante la comisión, entre ellos Johana Patricia Díaz, quien indicó que actualmente labora en el Ministerio de Economía y Finanzas; Bori Corcho Díaz, con más de 20 años de experiencia en el sector público; Luis Ortiz, licenciado en Administración Pública; Esperanza Ruiz; y Anaí Quintero, quien cuenta con experiencia previa en la Defensoría del Pueblo.

Durante las entrevistas, varios de los aspirantes coincidieron en la importancia de garantizar la autonomía de la institución. “Todos ellos han indicado la necesidad de independencia y de no ser un brazo del gobierno en la Defensoría del Pueblo”.

Las preguntas formuladas por los diputados han girado en torno a posibles aspiraciones políticas, trayectoria en el sector público, eventuales conflictos de interés, Derechos Humanos y las propuestas de trabajo en caso de asumir el cargo.

Asimismo, se ha abordado el mecanismo de designación del defensor adjunto, una facultad que corresponde a quien ocupe el cargo principal, aunque su nombramiento es ratificado por la Asamblea Nacional.

Una vez concluyan las entrevistas, se prevé la elaboración de un informe que será remitido al Pleno, donde los diputados deberán escoger a los candidatos que participarán en la votación final. “Se espera que se envíe el informe al Pleno de la Asamblea Nacional y allí es donde los diputados deben decidir a cuáles de estos 35 aspirantes deben postular”.

El proceso continuará con una votación por mayoría en el Pleno legislativo, que podría realizarse este martes, según adelantó el diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno. “Se espera que posiblemente esas postulaciones y esas votaciones se den el día de mañana martes, precisamente cuando culmina el periodo del actual defensor del Pueblo Eduardo Leblanc”, dijo.

Estos son los aspirantes

Johana Patricia Díaz Alberola

Boris Alexis Corcho Díaz

Luis Antonio Aldeano Ortiz

Esperanza Anayansi Ruiz Cerón

Anahí Quintero Belda

Jahaira Esther Rangel Núñez

Joel Alexis De León Quintero

Dilia Estela Cornejo Meneses

Rodrigo Alberto García Rodríguez

Igor Jomir Herrera Brugiati

Cleovis Madrid Ledezma

Eduardo Leblanc González

Rodrigo Alonso Frago Madrigales

Jorge Zúñiga Sánchez

Ángela Russo Mainieri

Giselle Annette Emiliani Duque

José Luis Carles Rodríguez

Joyce Janette Araujo Lasso

Raúl Eduardo Peñaloza Testa

Gloria del Carmen Young Chizmar

Félix Humberto Paz Moreno

Venicia Clementina Chang Monterrey

Guillermo Santamaría

Jorge Enrique Aguirre Leason

Allan Poher Barrios Rosario

José Antonio Collado Valencia

Gina Larissa Correa Hils

Meiky Luz Quintero Hernández

Roberto Rivera Concepción

Rubén Darío Frías Ortega

Johanna Yamileth Aguirre Frías

Alexander Rojas Figueroa

Ela Marife Jaén Herrera

Edgar Manuel Castillo Santamaría

Ricardo Alejandro Valencia Arias

Cabe señalar, que entre los aspirantes que, según fuentes legislativas, contarían con apoyo desde el Ejecutivo la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Ángela Russo y Gina Correa, esta última sobrina de la gobernadora Mayín Correa y directora de Documentación de la Asamblea Nacional, cuyos nombres han circulado con insistencia dentro del hemiciclo. Mientras que, el actual defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, quien aspira a la reelección sería una figura que apoyaría la bancada del Partido Revolucionario Democrático.

El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales de Derechos Humanos y su principal función es procurar el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, a través de la fiscalización de las funciones de las instituciones de gobierno.

Con información de María De Gracia.