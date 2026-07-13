Mulino viaja a México para encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum

Durante esta visita, el mandatario Mulino también sostendrá una reunión con 23 representantes de importantes empresas mexicanas interesadas en las oportunidades que ofrece Panamá.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este martes a México atendiendo una invitación oficial de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Ambos sostendrán este miércoles una reunión de trabajo en el Palacio Nacional para abordar temas de la agenda bilateral, entre ellos el intercambio comercial, inversiones, agro, seguridad, aduanas y cooperación.

Mulino, quien viajará acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, destacó la importancia de la relación entre México y Panamá, naciones entre las que existen importantes inversiones empresariales.

Durante el encuentro Mulino-Sheinbaum se suscribirán nuevos acuerdos bilaterales y la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para Latinoamérica y el Caribe.

La agenda del presidente Mulino incluye un encuentro con 23 importantes empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o establecerse por primera vez en el mercado panameño, aprovechando las ventajas logísticas y de servicios para acceder a otros mercados de la región.

En esta visita, el presidente Mulino también será acompañado por el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias), Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal); además de la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.