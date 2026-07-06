Empresarios japoneses fijan su interés en megaobras del Canal, el Metro y un nuevo acuerdo comercial con Panamá

Un empresario japonés solicitó al presidente Mulino que considere la firma de un acuerdo de asociación económica entre ambas naciones, para reimpulsar y darle bases sólidas a la relación económica y bilateral.

Representantes del Keidanren (Federación Empresarial de Japón), la organización del sector privado más importante del país asiático, se reunieron esta tarde con el presidente de la República, José Raúl Mulino, y ministros de Estado en el marco de lo que fue denominado como una “nueva era de relaciones comerciales” que impulsarán grandes proyectos de infraestructura y generarán miles de nuevos empleos.

Durante la reunión, desarrollada en el Salón Paz del Palacio de las Garzas, las delegaciones de Panamá y Japón coincidieron en comenzar a impulsar la firma de un Acuerdo de Asociación Económica Panamá-Japón, que traerá grandes beneficios a ambas naciones.

Según informó la Presidencia de la República mediante un comunicado, los empresarios japoneses mostraron interés en asociarse a los megaproyectos del canal de Panamá, como el reservorio multipropósito de Río Indio, el gasoducto de océano a océano y nuevos puertos.

Otras megaobras por las cuales la delegación visitante manifestó su entusiasmo son la extensión de la Línea 3 hasta Costa Verde y la construcción de la Línea 2 A, ambas del Metro de Panamá.

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De igual forma, expresaron interés en el proyecto de modernización del relleno sanitario de cerro Patacón.

En el encuentro de alto nivel se planteó el tema de impulsar a Panamá como “hub” tecnológico, haciendo al país más atractivo para establecer centros de datos y empresas dedicadas a desarrollar herramientas de inteligencia artificial.

“Deseo plantearles a todos el enorme interés que tenemos para que su país, a través de empresas de ustedes, vengan y se interesen por conocer las oportunidades de negocios que tenemos en Panamá”, apuntó Mulino.

Agregó que, en la actualidad, Panamá tiene “una mejor perspectiva como país para acoger mayor inversión y poder evolucionar”.

Explicó la Presidencia que el Keidanren agrupa más de 1,600 de las mayores empresas japonesas y a más de 150 asociaciones industriales y organizaciones sectoriales. Se trata del principal interlocutor del sector privado con el Gobierno japonés, siendo de gran influencia en la toma de decisiones económicas de interés nacional.

Mulino celebró la reciente firma de un acuerdo entre las entidades regentes de aeronáutica civil de ambas naciones, el cual establece un marco de entendimiento para habilitar la futura operación de vuelos comerciales directos entre Panamá y Tokio.

“Esto va a ser una confirmación del puente de encuentro en la integración logística entre ustedes y nosotros”, dijo el mandatario panameño, quien invitó a los empresarios japoneses a explorar lo que Panamá tiene que ofrecer.

Por su parte, el jefe de la delegación, Fujimoto Masayoshi, quien preside el Comité de América Latina y el Caribe de Keidanren, y es presidente de Sojitz Corporation, reconoció que Panamá juega un papel vital en la cadena de suministros global, y es de suma importancia para la seguridad económica de Japón, tercer país con mayor volumen de carga por el Canal.

Ponderó además que Panamá ha tenido uno de los crecimientos económicos más estables de América Central y América del Sur, y que, gracias a su transparencia, a sus incentivos fiscales y a una mano de obra joven y calificada, más de 40 empresas japonesas han establecido operaciones en suelo istmeño.

Estas empresas abarcan sectores como el comercio, el transporte, las finanzas, la electrónica y el entretenimiento, explicó el empresario.

En este contexto, Masayoshi solicitó al presidente Mulino que considere la firma de un acuerdo de asociación económica entre ambas naciones, para reimpulsar y darle bases sólidas a la relación económica y bilateral.

El mandatario panameño indicó que este acuerdo también es de interés para el país, y dio instrucciones a sus ministros para iniciar el proceso hacia ese fin.

También Masayoshi agradeció a Panamá por haber aceptado la invitación para ir a Japón en septiembre del próximo año a participar del Yokohama Green Expo 2027, exposición que impulsa el desarrollo sostenible en armonía con la naturaleza.

La agenda continuará con reuniones entre miembros de la delegación japonesa y altos funcionarios del Gobierno Nacional, que se desarrollarán en el Palacio Bolívar, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sojitz Corporation, la aerolínea ANA, Sanrio Company, Sumitomo, Mitsui, Mitsubishi, MUFG Bank, Itochu, Nippon Koei y Panasonic, fueron los líderes que participaron en la reunión representando a gigantes industriales, financieros, logísticos y tecnológicos nipones.

En tanto, acompañando al presidente Mulino, estuvieron presentes los ministros Juan Carlos Orillac (Presidencia), Javier Martínez Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias), José Luis Andrade (Obras Públicas), Felipe Chapman (Economía y Finanzas), José Ramón Icaza (Canal); el vicecanciller Carlos Hoyos y el embajador de Panamá en Japón, Walter Cohen.

También fue convocado al encuentro el director de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert; el gerente general de Tocumen, S.A., José Ruiz; y Kristelle Getzer, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

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