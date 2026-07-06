Mulino anuncia nuevo acto público para licitar el teleférico de San Miguelito

Esta sería la segunda convocatoria a un acto público para este megaproyecto a cargo del Metro de Panamá.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este lunes que el proyecto del teleférico que conectará el distrito de Panamá y el de San Miguelito continúa avanzando con la publicación de los pliegos para una nueva licitación.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que "el Teleférico de San Miguelito va" y que ya fueron publicados los pliegos correspondientes a la contratación de los servicios para el desarrollo integral del proyecto.

"Se han subido los pliegos para los servicios de diseño, los estudios complementarios, la construcción, el suministro, la fabricación, la instalación, la integración, las pruebas, la certificación, la puesta en marcha y la entrega operativa del Proyecto Teleférico de Panamá y San Miguelito, con opción de mantenimiento", escribió el presidente en su cuenta de X.

Con la publicación de los pliegos, el proyecto avanza en la etapa de licitación para seleccionar a la empresa o consorcio que se encargará de ejecutar esta obra de movilidad urbana, anunciada por el Gobierno como una alternativa de transporte para el distrito de San Miguelito y la ciudad de Panamá.

Esta sería la segunda convocatoria a un acto público para este megaproyecto a cargo del Metro de Panamá.

El pasado jueves 28 de mayo, el Metro de Panamá informó que, al cumplirse el plazo establecido para la recepción y apertura de propuestas de la licitación por mejor valor, no se presentó ninguna oferta para el proyecto del teleférico en Panamá y San Miguelito.

Los dos consorcios precalificados que tenían la posibilidad de participar —Consorcio Teleférico SPE (integrado por Sofratesa de Panamá, Inc. y Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura) y Consorcio Teleférico San Miguelito – TSM (conformado por Cointer Concesiones, S.L. y Doppelmayr Panamá Corp.)— no sometieron sus propuestas en la fecha límite.

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Durante los últimos meses, el Metro de Panamá explicó que atendió consultas de los interesados, realizó sesiones de trabajo interinstitucionales y emitió varias adendas al Pliego de Cargos con el objetivo de facilitar la participación bajo el esquema de concesión administrativa. Sin embargo, la entidad señaló que "no ha sido posible la bancarización del proyecto, bajo esta modalidad, por los proponentes precalificados, ambos con experiencia técnica comprobada".

La bancarización determina que el proyecto sea considerado viable, confiable y financiable.

El proyecto contempla la construcción de seis estaciones a lo largo de un recorrido aproximado de 6.6 kilómetros que conectaría los distritos de Panamá y San Miguelito.

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