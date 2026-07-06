Minsa y UTP abordan el deterioro de la salud mental con jóvenes universitarios

Al respecto, Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, manifestó la gran preocupación que existe desde la cartera que administra, debido al aumento de los intentos de suicidios en adolescentes.

Ciudad de Panamá/La salud mental se ha convertido en una problemática creciente que afecta de forma directa a la población, manifestándose con especial énfasis dentro de las comunidades de jóvenes universitarios.

Frente a esta realidad, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa), llevó a cabo el primer Foro de Salud Mental y Educación Superior, un espacio de encuentro y diálogo en el que participaron activamente estudiantes, docentes y directivos de la institución con el propósito de visibilizar la importancia del bienestar emocional y la necesidad de contar con especialistas idóneos capaces de brindar apoyo en momentos de ansiedad, depresión o frustración.

En el marco de este foro, el universitario Yareth Sánchez enfatizó la relevancia que tiene este componente dentro del bienestar integral de las personas: “La base de la salud mental nos ayuda, ya que es uno de los símbolos de la salud del ser humano en sí. Porque tenemos la salud física, pero sin la salud mental, realmente la física no tiene mucho sentido, entonces diría que es muy importante”, señaló.

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Por su parte, Ángela Laguna Caicedo, rectora de la UTP, se refirió al impacto que tienen estas afecciones en el rendimiento escolar y la necesidad de intervenir desde las aulas, señalando que “para que nosotros podamos cumplir nuestros objetivos de aprendizaje, necesitamos personas sanas física y mentalmente. Así es que va a haber muchas participaciones, teniendo en cuenta cómo debe abordarse desde el sistema educativo las soluciones y nuestra participación para contribuir a la solución de este tipo de problemas”.

La situación actual ha encendido las alarmas en el sector público debido al incremento de casos complejos en edades tempranas.

Al respecto, Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud, manifestó la gran preocupación que existe desde la cartera que administra, debido al aumento de los intentos de suicidios en adolescentes.

Ante este escenario, el jefe del Minsa recordó que hace una semana inauguraron en el Hospital San Miguel Arcángel un ala hospitalaria en la que se está triplicando la capacidad de atención para pacientes con problemas de salud mental, concluyendo que este primer foro coincide plenamente con la intención gubernamental de motivar a que cualquier persona afectada busque la ayuda necesaria.

Cabe destacar que este encuentro se desarrolló como parte de las actividades conmemorativas de la Semana de la Promoción de la Salud, espacio donde los expositores hicieron un llamado generalizado a priorizar el autocuidado mental tanto en el sector académico como en la sociedad en general.

Información de Jessica Román

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