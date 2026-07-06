Un hombre de 26 años, presunto responsable de un homicidio en Chame, se entregó a la Policía

La Policía Nacional confirmó que el sospechoso ya cuenta con antecedentes previos por maltrato al adulto mayor.

Un hombre de aproximadamente 40 años fue asesinado la mañana de este domingo 5 de julio en el sector de Coloncito, en el distrito de Chame.

De acuerdo con los informes preliminares proporcionados por la Policía Nacional, la víctima se encontraba presuntamente compartiendo y consumiendo bebidas alcohólicas con un grupo de personas cuando el supuesto agresor llegó al lugar a bordo de una bicicleta.

Tras unirse al grupo, se desató una pelea en la cual el sospechoso, un joven de 26 años, atacó a la víctima con un arma blanca antes de darse a la fuga utilizando el mismo medio de transporte.

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Ante el violento hecho, los agentes policiales desplegaron un fuerte operativo de búsqueda y rastro en los alrededores para dar con el paradero del responsable.

El comisionado Fernando Díaz, ejecutivo de la zona policial, detalló las acciones institucionales que llevaron a la resolución del caso y a la captura del individuo.

"Unidades Lince realizan un operativo visitando cada una de las residencias de los familiares del presunto victimario. Posteriormente, a las 13 horas, recibimos una llamada telefónica donde el ciudadano decide entregarse a la Policía Nacional. Este ciudadano fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, Fiscalía de Homicidio, para las investigaciones correspondientes”, explicó.

Con esta captura, el implicado quedó formalmente a disposición del Ministerio Público y deberá comparecer ante un juez de garantías para enfrentar los cargos relacionados con el hecho.

Las autoridades confirmaron que el hombre ya cuenta con antecedentes previos por maltrato al adulto mayor, mientras que las estadísticas oficiales reflejan que en lo que va del año se han reportado dos homicidios en Capira y San Carlos.

Información de Yiniva Caballero

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