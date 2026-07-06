Cáncer de riñón: cirugía robótica de la CSS preserva el órgano de un paciente de 89 años

La intervención, realizada en la Ciudad de la Salud, extirpó únicamente el tumor y conservó el órgano, gracias a una técnica asistida por un sistema robótico.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó sobre un exitoso procedimiento de cirugía robótica que permitió tratar a un paciente de 89 años con cáncer de riñón, preservando el órgano afectado mediante una técnica mínimamente invasiva.

La intervención consistió en una nefrectomía parcial laparoscópica asistida por un sistema robótico, procedimiento que permitió extirpar únicamente el tumor y conservar la mayor cantidad posible de tejido renal sano.

El jefe de Urología y coordinador de Cirugía Robótica de la Ciudad de la Salud, Dr. Elías Bodden, explicó que el objetivo de esta técnica es evitar la extracción completa del riñón.

"La idea es no quitar todo el riñón, sino extirpar únicamente la parte afectada por el tumor y preservar la mayor cantidad de nefronas posible para mantener una función renal adecuada", señaló el especialista.

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Según la CSS, la plataforma robótica ofrece una visión ampliada y movimientos de alta precisión, lo que facilita una disección más exacta durante la cirugía. Entre los principales beneficios destacan:

Menor sangrado durante la intervención.

Menos dolor postoperatorio.

Reducción en el uso de analgésicos.

Recuperación más rápida del paciente.

La institución indicó que este tipo de procedimientos forma parte de la estrategia para incorporar tecnologías de última generación y ofrecer tratamientos más seguros y precisos a pacientes con enfermedades de alta complejidad.

La cirugía robótica se expande en Panamá

Actualmente, la cirugía robótica está disponible en la Ciudad de la Salud y en la provincia de Chiriquí. Además, la CSS anunció que próximamente incorporará un tercer sistema robótico en Chitré, con el objetivo de ampliar el acceso a este tipo de intervenciones especializadas para más pacientes en el país.