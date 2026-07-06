Caja del Seguro Social reanudará cirugías programadas el jueves tras concluir mejoras en quirófanos

Panamá/Las cirugías programadas en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid se reanudarán con normalidad a partir del próximo jueves, una vez culminen los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que la Caja de Seguro Social (CSS) realiza en el sistema de aire acondicionado de los 20 quirófanos del centro hospitalario.

La institución anunció que las labores continuarán este lunes 6 y martes 7 de julio, y está previsto que finalicen el miércoles 8, como parte de un plan de mejoras orientado a optimizar las condiciones de las salas quirúrgicas.

La Caja de Seguro Social (CSS) continúa este lunes 6 y martes 7 de julio con los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de aire acondicionado en los 20 quirófanos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. Estas labores se extenderán hasta el miércoles 8 de julio, cuando está prevista su culminación, lo que permitirá reanudar con normalidad las cirugías programadas a partir del jueves", se lee en el comunicado.

De acuerdo con la CSS, la intervención se desarrolla por fases y tiene como propósito fortalecer el sistema de climatización de los quirófanos para brindar mayor seguridad a los pacientes, garantizar condiciones adecuadas para el personal de salud y avanzar en la modernización de la infraestructura hospitalaria.

Mientras se ejecutan los trabajos, la entidad mantiene un plan de contingencia para asegurar la continuidad de la atención quirúrgica. Las urgencias absolutas continúan siendo atendidas en el quirófano habilitado del Complejo Hospitalario, mientras que las urgencias relativas y otros procedimientos son realizados en la Ciudad de la Salud y en los hospitales Susana Jones Cano e Irma de Lourdes Tzanetatos.

La CSS indicó que esta estrategia ha permitido que los pacientes continúen recibiendo la atención quirúrgica requerida sin interrupciones durante el periodo de ejecución de las mejoras.