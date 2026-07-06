Registro de ofensores sexuales| Ley lo hizo público, pero la plataforma aún no existe

Según explicó la diputada, el encuentro permitirá establecer si el registro será habilitado mediante una plataforma web o una aplicación móvil. Han pasado 7 meses desde que se avaló que el registro fuese público.

Panamá/Aunque la Ley 501, promulgada en noviembre de 2025, ordenó que el Registro Oficial de Ofensores Sexuales fuera de acceso público, la plataforma para su consulta aún no está disponible. Esta semana, la diputada Paulette Thomas anunció una reunión con el Ministerio de Seguridad para conocer si el sistema funcionará mediante una página web o una aplicación.

Según explicó la diputada, el encuentro permitirá establecer si el registro será habilitado mediante una plataforma web o una aplicación móvil.

Esta semana tenemos una reunión con el Ministerio de Seguridad, ya que ellos no tenían todavía la persona que se iba a encargar de este proyecto del Registro Público de Ofensores Sexuales para definir si va a ser finalmente una página web o si va a ser, se va a tratar de una aplicación", indicó Thomas.

Thomas reveló que ya existe una propuesta tecnológica desarrollada por un ciudadano de manera voluntaria. "Si se trata de una aplicación, en octubre pasado acudió a mi despacho un ciudadano experto en software... y él ya desarrolló una aplicación", manifestó, al señalar que esta alternativa podría facilitar la implementación del registro sin representar un costo adicional para el Estado.

Cabe señalar que la Ley 244 de 2021 crea y regula el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, que contendrá información detallada de personas mayores de edad que hayan sido condenadas, o estén cumpliendo condena, mediante sentencia ejecutoriada por delitos sexuales, explotación sexual de menores, trata de personas o cualquier delito contra la libertad e integridad sexual. Mientras que la Ley 501 de 2025 reformó esta norma para que el registro fuese de acceso público.

La diputada explicó que esta iniciativa responde al aumento de los delitos sexuales en el país, particularmente aquellos que tienen como víctimas a menores de edad. "Los crímenes de carácter sexual van en aumento de una manera impresionante y lo que más me preocupa es que las víctimas sean niños", afirmó.

También expresó preocupación por la capacidad de respuesta de las autoridades frente a este tipo de investigaciones. "Si nosotros vamos ahorita a las fiscalías que tienen que ver con delitos de niñez, te vas a encontrar montañas completas porque no tenemos el suficiente personal para poder tratar estos casos", sostuvo.

La Ley 244 de 2021 señala que el manejo y actualización del sistema queda a cargo del Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y se establece que esta entidad deberá mantener una base de datos actualizada y verificada, garantizando su seguridad y uso responsable.

Para buscar información en el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales, se deberá acceder a un sitio o plataforma web creado por el Gabinete de Archivos e Identificación Personal de la Dirección de Investigación Judicial", se lee en la norma.

Thomas insistió en que la prevención también pasa por la educación de las familias y de los propios menores. "Tenemos que hablarles a los niños, tenemos que darles el conocimiento para que ellos puedan diferenciar lo que es una caricia amorosa y lo que hay detrás de esa caricia, otras intenciones", expresó.

La diputada recordó además que la legislación vigente exige controles para quienes laboran con menores de edad. "Las personas, los conductores de busitos colegiales, cualquier persona que tenga que trabajar cercana a menores tiene que tener un certificado de no agresor sexual. Y eso es importante", señaló.

En nuestro país, las estadísticas también reflejan un aumento de las denuncias por delitos sexuales en las provincias con mayor incidencia. Hasta mayo de 2026, la provincia de Panamá encabeza los registros con 550 denuncias, frente a las 432 reportadas en el mismo período de 2025.

Le siguen Chiriquí, con 406 casos este año, comparados con 327 del año anterior; Panamá Oeste, que pasó de 303 a 340 denuncias; y la comarca Ngäbe Buglé, donde los reportes aumentaron de 278 a 299 casos. Estas regiones concentran la mayor cantidad de denuncias por este tipo de delitos en el país.

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