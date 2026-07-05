Dengue en Panamá: casos acumulados supera la barrera de los 3,000 y 10 defunciones en lo que va del año

Las autoridades mantienen operativos de control de vectores y llaman a la población a eliminar criaderos del mosquito transmisor.

Panamá acumula 3,345 casos de dengue en lo que va de 2026, de acuerdo con el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, correspondiente a la semana que finalizó el 20 de junio. Del total, la gran mayoría (2,919) no presenta signos de alarma, mientras que 406 cursan con síntomas de gravedad y 20 han sido clasificados como dengue grave.

Las hospitalizaciones suman 425 personas, una cifra que refleja una mejora significativa frente a los 550 ingresos registrados en el mismo período del año anterior, lo que supone una reducción del 24%. No obstante, el virus ya ha cobrado 10 vidas: 3 en Bocas del Toro, 3 en Los Santos, y 1 en cada una de las provincias de Coclé, Colón, Panamá Norte y Veraguas.

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El mapa de contagios muestra que la Región Metropolitana es la más golpeada, con 824 casos, seguida de Colón (661), Panamá Oeste (329) y Bocas del Toro (320). A escala de corregimientos, Tocumen (184), Veracruz (176), Puerto Pilón (158) y 24 de Diciembre (106) superan el centenar de infectados, lo que los convierte en focos prioritarios para las brigadas sanitarias.

La tasa de incidencia nacional se sitúa en 70.9 casos por cada 100,000 habitantes, pero entre los niños y adolescentes de 10 a 14 años el indicador se dispara a 106.6, lo que evidencia que este grupo etario es el más expuesto al contagio.

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Frente a este panorama, el Minsa mantiene jornadas de fumigación y promoción de la salud en todo el territorio, recordando la necesidad de eliminar recipientes que acumulen agua estancada, el principal hábitat del mosquito Aedes aegypti.

El Minsa recuerda que, ante síntomas sospechosos como fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general o dolores musculares, es fundamental evitar la automedicación y acudir de inmediato a la instalación de salud más cercana para recibir atención médica oportuna y prevenir complicaciones asociadas a los signos de alarma de la enfermedad.