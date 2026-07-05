Un supertifón "muy peligroso" se acerca a las islas del Pacífico de Estados Unidos

El supertifón Sinlaku, que azotó la región a mediados de abril, dejó sin electricidad a decenas de miles de habitantes, arrancó árboles de raíz, volcó coches y arrancó los tejados metálicos de los edificios.

Fuertes vientos y lluvias torrenciales azotaron Guam y las Islas Marianas del Norte a última hora del domingo, horas antes de la llegada prevista de un "supertifón" con una fuerza equivalente a la de un huracán de categoría 5 sobre los territorios estadounidenses del Pacífico.

Según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones, se pronosticaba que el supertifón Bavi se desplazaría hacia el oeste sobre la zona a primera hora del lunes, con vientos máximos sostenidos de hasta 280 kilómetros (173 millas) por hora y ráfagas de 333 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) calificó al tifón de "muy peligroso" y advirtió sobre posibles "daños catastróficos por el viento" cerca del ojo del tifón, así como marejadas ciclónicas y oleaje "peligroso".

Ya el domingo por la tarde, había pocos coches en las carreteras de Guam o las Islas Marianas del Norte —entre ambas albergan a unas 210.000 personas— y la policía patrullaba advirtiendo a la gente que tuviera cuidado.

Pinky Cubacub, de 55 años, dijo mientras tapiaba las ventanas de su restaurante que había hecho fila temprano el sábado para comprar madera contrachapada por valor de 500 dólares en una maderería. "No puedo permitirme perder tantos días. Me duele", declaró.

Arabella Paulino, de 48 años, empleada de un centro de llamadas, dijo: "Mis hijas me decían que daba miedo, pero que todo saldría bien". "Mi casa es de hormigón, así que lo peor que puede pasar es que se rompa una ventana".

La turista japonesa Miku Sakurai, de 25 años, tenía previsto regresar a Tokio con sus amigos, pero su vuelo fue cancelado. "Nos quedaremos en el hotel cuando llegue la tormenta. Tengo miedo".

Sin embargo, alrededor de una docena de surfistas estaban aprovechando al máximo las condiciones de viento en una playa de la bahía de Talofofo, en Guam. "Hay bastante basura en el agua, pero es muy divertido", dijo uno de ellos.

'Rezando'

Las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico occidental, tienen una población de alrededor de 40.000 habitantes, y la cercana Guam —un territorio estadounidense independiente, aunque ambos forman parte del archipiélago de las Marianas—, de unos 170.000.

El supertifón Sinlaku, que azotó la región a mediados de abril, dejó sin electricidad a decenas de miles de habitantes, arrancó árboles de raíz, volcó coches y arrancó los tejados metálicos de los edificios. En 2023, otro tifón de gran magnitud, Mawar, el más grande en décadas, también causó devastación.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), se pronosticaba que Bavi pasaría más cerca de la pequeña isla de Rota, la parte más meridional de las Islas Marianas del Norte, alrededor de las 8:00 de la mañana del lunes (22:00 GMT del domingo).

Si el tifón Bavi pasa cerca o sobre Rota, ciudad donde viven alrededor de 1.500 personas, la mayor parte de la zona "quedará inhabitable durante semanas, quizás más tiempo. Muchas viviendas sin hormigón ni refuerzos quedarán destruidas, con el consiguiente derrumbe total de los tejados y las paredes", indicó el informe.

"Casi todos los árboles se partirán o serán arrancados de raíz y los postes de luz caerán. La caída de árboles y postes de luz aislará las zonas residenciales. Los cortes de luz durarán semanas, incluso meses."

"Trabajando juntos y tomando las precauciones necesarias, podemos ayudar a proteger a nuestras familias, vecinos y comunidad. Oramos por la seguridad de nuestra gente", dijo el alcalde de Rota, Aubry Hocog.

El Niño

Los océanos del mundo experimentaron el mes de junio más caluroso de su historia y podrían alcanzar nuevos máximos en los próximos meses, según informó el miércoles el Servicio Marino Copernicus de la Unión Europea.

El calentamiento de los océanos contribuye a que las tormentas tropicales se intensifiquen y aporten más humedad, que puede caer en forma de fuertes lluvias.

La Organización Meteorológica Mundial advirtió el viernes que El Niño, que normalmente se produce cada dos a siete años y dura de nueve a doce meses, ya ha comenzado en el Pacífico tropical y es probable que sea intenso.

Este fenómeno climático natural eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, provocando cambios a nivel mundial en los vientos, la presión y los patrones de precipitaciones.