Al menos 27 muertos al incendiar un bar en Bangkok

Las autoridades confirmaron este lunes la identificación de 10 víctimas: nueve de nacionalidad tailandesa y una originaria de Laos.

Un incendio registrado la noche del domingo en un bar de las afueras de Bangkok dejó al menos 27 muertos y decenas de heridos, en la peor tragedia de este tipo en Tailandia en varias décadas.

Un video autenticado por la AFP muestra a personas huyendo desesperadamente del establecimiento, algunas con la ropa en llamas.

"El fuego se propagó muy rápidamente y alcanzó el techo. Probablemente, fue el humo la causa principal de las muertes", explicó a periodistas el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt.

El Centro de Emergencias Erawan informó que el balance asciende a 27 fallecidos y 73 heridos, de los cuales 41 permanecen hospitalizados, incluidos 25 en cuidados intensivos.

Las autoridades confirmaron este lunes la identificación de 10 víctimas: nueve de nacionalidad tailandesa y una originaria de Laos.

Además, investigan si la salida de emergencia estaba bloqueada, ya que varias víctimas fueron halladas cerca de esa zona.

Escenas de caos

La mañana del lunes, un periodista de la AFP observó varias bolsas mortuorias frente al bar y restaurante Rong Beer Na Lat Phrao.

"Escuché gritos tremendos de muchas personas que estaban dentro. Era un caos", relató a la AFP Kan Kutirat, un turista laosiano.

Kutirat explicó que se encontraba en el local alrededor de las 22:00 horas cuando notó que salía humo cerca del escenario.

Por su parte, Surin Jaiharn, un mototaxista de 45 años, aseguró haber ayudado a rescatar a cinco personas.

"Estoy deprimido. He visto muchos muertos y no sé qué les pasó a las personas a las que ayudé", expresó.

Según su testimonio, utilizó telas para apagar las llamas de algunas víctimas mientras otro conductor alejaba a un herido del lugar.

"Todo el mundo corría"

Los músicos que actuaban en el bar aseguraron haber visto humo saliendo de un disyuntor ubicado cerca del escenario, luego de un corte eléctrico y una explosión, informó el primer ministro Anutin Charnvirakul, quien acudió al sitio del siniestro.

"Todo el mundo corría, se empujaban unos a otros", recordó Athipat "Ice" Wijarn, integrante de la banda que se presentaba cuando comenzó el incendio.

El teclista Kwang y la cantante Breeze fallecieron en la tragedia.

El primer ministro señaló que muchas víctimas huyeron hacia la parte trasera del local, donde había baños sin salida, posiblemente debido al pánico provocado por el fuego y el humo.

"El humo invadió rápidamente el lugar", afirmó.

Las primeras investigaciones también apuntan a la existencia de "ángulos muertos" sin una salida de emergencia claramente visible.

"No habrá ninguna indulgencia si se han infringido las leyes", advirtió Charnvirakul, mientras avanzan las investigaciones.

Investigación y antecedentes

El alto funcionario del Ministerio de Justicia, Triyarith Temahivong, anunció una compensación de 300.000 bahts (unos 9.000 dólares) para las familias de las víctimas mortales y hasta 80.000 bahts (alrededor de 2.400 dólares) para cubrir los gastos médicos de cada herido.

La policía tailandesa informó que el incendio quedó bajo control alrededor de las 2:00 de la madrugada del lunes.

Horas después de la tragedia, el interior del establecimiento permanecía cubierto de polvo blanco, taburetes y botellas de cerveza, mientras la mayoría de las ventanas estaban destrozadas.

El jefe del servicio de prevención de catástrofes de Bangkok, Suriyachai Rawiwan, indicó que los equipos de emergencia llegaron cinco minutos después de recibir la alerta, pero el fuego ya se había propagado por todo el inmueble.

"Cuando entramos para la búsqueda, descubrimos mesas y sillas que bloqueaban el camino por todas partes, y el calor era intenso", declaró a la AFP.

La seguridad en bares y discotecas de Tailandia ha sido motivo de preocupación durante años.

En 2022, un incendio en una discoteca de la provincia de Chonburi dejó 25 muertos.

En 2009, otro incendio en un club de Bangkok, durante las celebraciones de Año Nuevo, causó 67 fallecidos y más de 200 heridos.