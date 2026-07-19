Siete supervivientes encontrados días después de un naufragio en Indonesia

El barco, que transportaba a 78 personas, se hundió el miércoles frente a la costa de la isla indonesia de Célebes. Unas 50 personas fueron rescatadas el jueves.

Yakarta, Indonesia/Dos supervivientes de un naufragio frente a las costas de Indonesia fueron hallados el domingo en una isla desierta, anunciaron los equipos de rescate, un día después del rescate de otras cinco personas que se encontraban a la deriva.

El barco, que transportaba a 78 personas, se hundió el miércoles frente a la costa de la isla indonesia de Célebes. Unas 50 personas fueron rescatadas el jueves.

El domingo, los rescatistas encontraron a un hombre y una mujer en una pequeña isla deshabitada, a la que pudieron llegar agarrándose a una balsa improvisada. Según estos dos náufragos, otras cuatro personas que se encontraban con ellos no sobrevivieron.

"Algunos se debilitaron y ya no podían agarrarse a la balsa, por lo que acabaron a la deriva", declaró a la AFP un responsable local de las operaciones de búsqueda y rescate, Muhammad Arif Anwar.

El sábado, otros cinco supervivientes, entre ellos una niña de siete años, fueron rescatados por unos pescadores tras haber estado a la deriva en el mar durante tres días.

"Unieron bidones y trozos de corcho con cuerda y luego se subieron a ellos", explicó Muhammad Arif Anwar, precisando que habían sobrevivido comiendo fideos instantáneos y galletas.

Según este responsable, todavía hay 18 personas desaparecidas. Una avería en el motor provocó el naufragio del barco mientras navegaba cerca de Selayar, una pequeña isla situada al sur de la gran isla de Célebes.

Los accidentes marítimos son habituales en Indonesia, un país del sudeste asiático compuesto por unas 17.000 islas, a menudo debido a unas normas de seguridad poco estrictas y a las malas condiciones meteorológicas.

Tres turistas españoles fallecieron a finales de diciembre cuando su barco naufragó frente a las costas del país.