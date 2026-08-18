Contralor Flores: Auditoría al Meduca podría concluir en mes y medio; anuncia investigaciones a Naturgy y Cable & Wireless

Ciudad de Panamá/El contralor general de la República, Anel Flores, reveló que en menos de mes y medio podría estar lista la auditoría relacionada con la compra de computadoras del Ministerio de Educación (Meduca). También cuestionó el tratamiento judicial de algunos casos de alto perfil, anunció investigaciones sobre Naturgy y Cable & Wireless y presentó una nueva herramienta que permitirá a los ciudadanos fiscalizar el avance físico y financiero de las obras públicas.

“Yo calculo que en menos de mes y medio tenemos esa auditoría lista y preparada”, expresó Flores sobre el proceso iniciado tras la renuncia de la exministra de Educación Lucy Molinar y la investigación anunciada por el Ministerio Público.

Esperaremos los resultados de dicha auditoría para poder determinar qué fue lo que realmente ella vio que le molestó y decidió hacerse a un lado. Yo no puedo hablar por ella, pero obviamente algo tiene que haber visto que definitivamente no fue de su agrado. Y, obviamente, tomó una decisión de separarse del cargo”, dijo.

El contralor Flores explicó que los auditores revisan el pliego de cargos, la compra y el refrendo otorgado meses atrás. Adelantó, además, que una adenda que permanece en estudio podría ser devuelta sin refrendo al nuevo ministro de Educación.

Flores cuestiona trato a personas de alto perfil

Durante la entrevista, Flores cuestionó lo que considera un tratamiento desigual en investigaciones relacionadas con personas de alto perfil.

Tenemos a unos personajes de alto perfil que están en su casa. Y eso, para el panameño de a pie, eso no es estar preso”, manifestó.

El contralor sostuvo que, mientras algunas personas permanecen en sus residencias, otras investigadas por hechos similares están recluidas en centros penitenciarios. “Esas son las cosas que yo creo que al panameño sí le molestan, porque hay una selectividad en lo que yo estoy viendo”, dijo.

También cuestionó los operativos desplegados en los casos del exdirector general de Ingresos y de una exsecretaria general de la Contraloría.

Hemos visto, por ejemplo, en días pasados, el tema del señor anteriormente de la DGI, todo un despliegue innecesario, porque el señor dijo que él estaba a disposición”, expresó.

Flores contrastó estas actuaciones con el caso de la exsecretaria del expresidente Laurentino Cortizo. “Sin embargo, el otro caso de alto perfil de la exsecretaria del presidente Cortizo anda por ahí campante. El mismo caso, entregados el mismo día”.

Sobre las investigaciones pendientes, agregó: "vienen más casos de alto perfil y ojalá, porque yo creo que el panameño quiere ver a la gente pagando”.

También señaló: “Hace unos días vi la aprehensión de una señora que era secretaria general de la Contraloría y le mandaron 31 policías en un allanamiento (...) Esta señora no es peligrosa. Por suerte, la mandaron para su casa porque tiene dos niñas”.

Señaló que ha entregado unas 400 auditorías al Ministerio Público. Y que, en casos como el de Panamá Ports, no ha visto movimiento, pese a que la auditoría se entregó hace un año.

Auditoría forense a Cable & Wireless y el cuñado de Carrizo

Flores anunció una auditoría forense a Cable & Wireless y vinculó sus cuestionamientos con la participación de familiares del exvicepresidente José Gabriel Carrizo en la administración y las relaciones comerciales de la compañía durante el gobierno anterior.

Hoy día estamos auditando a la gente de Cable & Wireless, porque me va a tener que explicar a mí cómo fue que durante el gobierno del señor Cortizo, donde el señor Gabriel Carrizo era el vicepresidente, esa compañía mixta tenía de presidente al cuñado de Gaby Carrizo. Y el que estaba encargado de los negocios con el gobierno era el otro cuñado”, manifestó.

Flores calificó esa situación como “un conflicto de intereses rayando en corrupción” y adelantó: “Nosotros vamos a estar anunciando prontamente una auditoría que estamos haciendo en Cable & Wireless de tipo forense”.

También explicó que “mire, las compañías socias del país en el 2014-15 nos estaban dando 115 millones de dólares de dividendos. El año 24 nos dieron 83, pero el país creció 30 mil millones en PIB”. “Es más, mire, en el 2019 esta compañía Naturgy le dio a Panamá 25 millones de dólares en dividendos y nos dieron 9.8 ahora”.

Reabrirán investigación sobre Naturgy

El contralor también anunció que se reabrirá una investigación relacionada con Naturgy, tras cuestionar los dividendos entregados al Estado y la calidad del servicio eléctrico.

Naturgy es otra, que vamos a reabrir una investigación. Con lo que hicieron la semana pasada de entregarnos 9.8 millones de dólares en ventas de 1,000 millones, con un servicio pésimo, que todo el mundo se queja de ello”, expresó.

Según Flores, la investigación podría tardar entre dos y tres meses debido a su complejidad. También planteó la necesidad de revisar las reglas para la renovación de las concesiones y considerar indicadores sobre la calidad del servicio.

Ciudadanos podrán fiscalizar las obras públicas

Flores presentó “VEO”, una aplicación que permitirá consultar desde un celular el avance de las obras públicas, su ejecución financiera, la empresa responsable y fotografías actualizadas de los trabajos.

Usted va a poder ver el avance de la semana pasada con fotos, va a ver el avance financiero, quién lo está haciendo, el avance de obra. Y usted va a ser un fiscalizador más”, explicó.

La plataforma también permitirá conocer si un proyecto está presupuestado, si registra retrasos y si la información publicada coincide con la realidad de cada comunidad. Los ciudadanos podrán reportar posibles irregularidades mediante una línea habilitada para ese propósito.