El tifón Bavi deja 15 muertos en Filipinas y pone en alerta a Taiwán

En la ciudad portuaria taiwanesa de Keelung , una de las zonas que podría resultar más afectada, los residentes almacenaron alimentos, reforzaron ventanas y colocaron sacos de arena frente a comercios.

Filipinas/Tras dejar al menos 15 muertos en Filipinas por un deslave, el tifón Bavi avanza este viernes hacia Taiwán, donde más de 2.000 personas ya fueron evacuadas ante la llegada de uno de los ciclones más potentes que han amenazado la isla en décadas.

Se espera que el tifón impacte entre este viernes y el sábado el norte y el este de Taiwán, además de las remotas islas del suroeste de Japón, antes de tocar tierra en China.

En Filipinas, dos deslizamientos de tierra, provocados por las intensas lluvias asociadas a Bavi, dejaron al menos 15 muertos y seis desaparecidos en la isla de Mindanao, según las autoridades.

En la ciudad portuaria taiwanesa de Keelung, una de las zonas que podría resultar más afectada, los residentes almacenaron alimentos, reforzaron ventanas y colocaron sacos de arena frente a comercios.

"Dicen que va a ser enorme, claro que da miedo", afirmó a la AFP Chang Shih-huo, de 76 años, propietario de una tienda en Keelung.

"Tenemos reservas de fideos instantáneos, pan y otros productos. En cuanto el viento y la lluvia arrecien de verdad, tendremos que cerrar la tienda", añadió.

Tras golpear Guam y las Islas Marianas del Norte el lunes como supertifón, Bavi perdió intensidad y fue degradado a tifón mientras avanzaba por el océano Pacífico.

Este viernes, el sistema registraba vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 190 km/h, según la Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA).

"Se prevé que el tifón siga debilitándose porque las condiciones ambientales no le son favorables", explicó a la AFP Wang Ping-hsiang, meteorólogo de la CWA.

Pese a ello, con un campo de vientos de hasta 380 kilómetros de extensión, Bavi podría convertirse en el tifón de mayor tamaño que afecte a Taiwán en más de 30 años.

Muchas escuelas y comercios permanecieron cerrados este viernes en el norte y el este de la isla, mientras cientos de vuelos fueron cancelados.

"Máxima alerta"

En Keelung, una de las ciudades más expuestas, los residentes acudieron a los mercados para abastecerse de alimentos.

"Lo que están viendo ahora es algo que no hemos vivido en diez años", dijo a la AFP Penny Pan, de 48 años, propietaria de un restaurante en Keelung, mientras su esposo colocaba sacos de arena en la entrada del local.

Los meteorólogos prevén que Bavi deje hasta casi un metro de lluvia, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra.

Más de 2.000 personas fueron evacuadas, principalmente en el montañoso condado de Hualien, en el este de Taiwán, donde las autoridades mantienen vigilancia sobre dos represas.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, pidió a los habitantes de las zonas de mayor riesgo mantenerse en "máxima alerta".

Además, unos 28.000 militares, junto con maquinaria, equipos y vehículos, permanecen preparados para intervenir en caso de emergencia.

En Japón, las remotas islas Sakishima también activaron medidas preventivas. Algunas escuelas y oficinas cerraron por la llegada del tifón.

"Hemos cubierto los objetos con redes para evitar que salgan volando", explicó a la AFP Masaru Nakamura, empleado de un hotel en la isla de Miyako.

Se espera que Bavi llegue al este de China durante el fin de semana.

El país ya sufrió esta semana fuertes tormentas en el sur y el centro, que dejaron al menos 39 muertos, provocaron el desbordamiento de decenas de ríos y el colapso de una presa.

Según el Servicio Marino Copernicus de la Unión Europea, los océanos registraron en junio su temperatura más alta desde que existen registros, un fenómeno que favorece la intensificación de los ciclones tropicales y aumenta la humedad disponible en la atmósfera, lo que puede traducirse en lluvias más intensas.