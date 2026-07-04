Hallan en San Miguelito vehículo presuntamente vinculado a representante Héctor Sambrano

Aunque inicialmente se evaluaban tanto causas naturales como traumáticas, el fiscal de la causa señaló que, por los indicios preliminares, aparentemente podría tratarse de una muerte violenta .

En horas de la noche de este sábado, las autoridades policiales localizaron un vehículo que presuntamente pertenece a Héctor Sambrano, representante del corregimiento de Barrio Colón de La Chorrera, quien fue encontrado sin vida el pasado viernes dentro de un apartamento en la ciudad de Panamá.

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El automóvil, un vehículo tipo pick-up, doble cabina y de color gris, fue ubicado en el sector de Cocobolo, distrito de San Miguelito. Al lugar se desplazaron unidades de la Policía Nacional, personal de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como familiares de la víctima para presenciar las labores de inspección y remoción del bien.

A pesar del hallazgo, los brazos de investigación judicial todavía se encuentran en proceso de peritaje para certificar de manera oficial si el pick-up corresponde estrictamente al medio de transporte en el que se movilizaba el funcionario.

Fiscalía investiga el entorno y posible muerte violenta

El cuerpo de Héctor Sambrano fue descubierto inicialmente en un complejo de apartamentos ubicado en el sector de Carrasquilla, corregimiento de San Francisco. Sambrano era un activo militante del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y fungió en el periodo constitucional previo como subdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Respecto a las causas del deceso, el fiscal superior de la Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público, Jorge Ferguson señaló que aunque inicialmente se evaluaban tanto causas naturales, por los indicios preliminares, aparentemente podría tratarse de una muerte violenta. El dictamen definitivo será emitido por el médico forense.

El Ministerio Público se encuentra tomando entrevistas formales a los familiares, colaboradores y personas allegadas para reconstruir las últimas horas del edil y esclarecer el entorno en el que se manejaba.

La Junta Comunal de Barrio Colón emitió un comunicado confirmando el fallecimiento de su máxima autoridad local, mientras los estamentos de seguridad continúan recabando indicios en la escena del hallazgo del vehículo en San Miguelito para determinar si el móvil del hecho guarda relación con un presunto delito contra el patrimonio económico (hurto o robo).

**Con información de Elizabeth González**