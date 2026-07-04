'Era un muchacho bueno': madre de Héctor Sambrano, representante de Barrio Colón, pide justicia por su muerte

Mientras el Ministerio Público avanza con las investigaciones por la muerte de Héctor Sambrano, exdirector del Ifarhu y representante de Barrio Colón, sus familiares mantienen la esperanza de que las autoridades logren la captura de los responsables, así como la recuperación de las pertenencias que fueron sustraídas del lugar donde ocurrió el hecho.

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Este sábado, familiares y amigos recordaron a Sambrano como un líder comunitario comprometido con su distrito. “Él no se metía con nadie. Solo le pido a Dios justicia, porque él no era de meterse en problemas. Me lo mataron, se robaron su carro y sus pertenencias. Que hagan justicia y que encuentren a esa persona”, manifestó su madre, Samira Muñoz.

Por su parte, Misleana Arosemena, amiga de la familia, recordó cómo Sambrano siempre se esmeró por ayudar a los demás, “Desde niño le gustaba ayudar. Para nosotros es una gran pérdida. Anoche le preguntaba a Dios por qué, porque a veces no entendemos. Era un chico tan noble que ayudaba a todos. Lo único en lo que confío es en Dios, que encuentren a esa persona y que se arrepienta”.

Sambrano fue ubicado sin vida la mañana del viernes 3 de julio en un apartamento ubicado en Carrasquilla, corregimiento de San Francisco. El fiscal superior de la Sección de Homicidios, Jorge Ferguson, indicó que fue un familiar que vivía con la víctima quien dio aviso a las autoridades.

Con información de Yiniva Caballero.