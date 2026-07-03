Encuentran muerto a Héctor Sambrano, representante de Barrio Colón; autoridades investigan posible homicidio

El fiscal superior de la Sección de Homicidios, Jorge Ferguson, indicó que fue un familiar que vivía con la víctima quien dio aviso a las autoridades. Además, se están revisando videos de las cámaras de seguridad, para entonces verificar la información.

Ciudad de Panamá/Héctor Sambrano, representante de Barrio Colón, del distrito de La Chorrera, fue encontrado muerto en un apartamento en el sector de Carrasquilla, en la ciudad de Panamá.

La Junta Comunal de Barrio Colón confirmó el fallecimiento del representante militante en el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y que también fue en la pasada administración subdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

El Ministerio Público y la Policía Nacional llegaron al sitio para iniciar con las investigaciones que pudieran esclarecer los hechos.

Por el momento se investiga si fue una muerte violenta o natural.

El fiscal superior de la Sección de Homicidios, Jorge Ferguson, señaló que el médico forense será quien establezca la causa de muerte, aunque aparentemente podría tratarse de una muerte violenta. Por el momento se están realizando entrevistas con familiares y personas allegadas, así como entender el entorno en que se manejaba para poder establecer una línea de investigación.

Agregó que fue un familiar que vivía con la víctima quien dio aviso a las autoridades. Además, se están revisando videos de las cámaras de seguridad, para entonces verificar la información.