Tres personas quedan detenidas por presunto tráfico de armas en Arraiján

La investigación del Ministerio Público señala que los sospechosos habrían introducido al país componentes de armas de fuego procedentes de Estados Unidos mediante una empresa de envíos.

Tres personas permanecerán en detención provisional luego de que un juez de garantías legalizara sus aprehensiones y les imputara cargos por el presunto delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de tráfico de armas y explosivos, como parte de la Operación Anonymus, desarrollada en Arraiján.

De acuerdo con el Ministerio Público, la operación fue ejecutada por las Fiscalías Primera y Segunda de Delitos contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Durante las diligencias, las autoridades aprehendieron a tres personas y decomisaron armas de fuego, componentes de armas y otros indicios relacionados con la investigación.

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Investigación inició por envío de componentes desde Estados Unidos

Según las investigaciones, el caso se originó el 2 de julio de 2026, cuando los ahora imputados presuntamente introdujeron componentes de armas de fuego al territorio nacional procedentes de Estados Unidos, utilizando una empresa de envíos o courier.

Posteriormente, el cargamento habría sido trasladado a un local comercial ubicado en Arraiján, sin contar con la autorización legal correspondiente, según la Fiscalía.

En audiencia celebrada el 4 de julio, la Fiscalía logró que se legalizaran las aprehensiones y formular la imputación por el presunto delito contra la seguridad colectiva.

Al evaluar la solicitud de medidas cautelares, el Tribunal de Garantías consideró la existencia de riesgo de fuga, peligro para la sociedad y posibilidad de destrucción de pruebas, por lo que ordenó la detención provisional de los tres imputados mientras continúan las investigaciones.