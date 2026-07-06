Centro Papa Francisco en Chitré reanuda clases tras más de un mes de suspensión por fuertes olores

El Centro de Formación Integral Bilingüe Papa Francisco alberga aproximadamente 1,500 estudiantes y es uno de los planteles educativos de más reciente construcción en la provincia de Herrera.

Chitré, Herrera/Después de más de un mes de suspensión de las clases presenciales por la presencia de fuertes olores en sus instalaciones, el Centro de Formación Integral Bilingüe Papa Francisco, en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, reanudó este lunes sus actividades académicas con el regreso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El retorno se dio luego de que el Ministerio de Educación (Meduca) informara que existían las condiciones para un regreso seguro, tras ejecutar durante el fin de semana una jornada de limpieza general en todo el plantel.

Las actividades iniciaron a las 7:00 de la mañana con el acto de saludo a la bandera y, posteriormente, los estudiantes retomaron su jornada académica habitual.

Las labores de limpieza fueron desarrolladas por cuadrillas del Departamento de Mantenimiento del Meduca, con el apoyo de padres de familia, docentes y personal administrativo, como parte de las recomendaciones emitidas por las autoridades antes de autorizar la reapertura del centro educativo.

La directora del centro educativo, Ruth Frías, aseguró que la suspensión no representó una pérdida del calendario escolar. "No hubo pérdida de clases. Fue continuo. Hicimos el pase del viernes para hoy de manera continua", indicó.

También destacó el esfuerzo conjunto realizado para preparar las instalaciones.

Todo el personal que se podía mover para esta institución se movilizó; se utilizaron cuadrillas para cada una de las aulas y, junto con la fuerza de los padres de familia, docentes y administrativos, se logró que se volviera al Papa Francisco de una forma segura", señaló.

El Centro de Formación Integral Bilingüe Papa Francisco alberga aproximadamente 1,500 estudiantes y es uno de los planteles educativos de más reciente construcción en la provincia de Herrera.

La suspensión de las clases presenciales se produjo hace alrededor de 40 días, luego de que estudiantes y personal reportaran fuertes olores en distintos puntos del colegio, situación que obligó a las autoridades a suspender temporalmente las actividades mientras se realizaban evaluaciones y trabajos de saneamiento.

Con información de Eduardo Javier Vega.