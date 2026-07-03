Colegio Papa Francisco de Azuero reanudará clases tras más de 30 días de suspensión

Entre las medidas indicadas por las autoridades están la limpieza de los salones con agua y jabón, el lavado de cortinas, la limpieza de los filtros de los aires acondicionados y el lavado de las áreas abiertas del plantel.

Herrera/El Centro de Formación Integral Bilingüe Papa Francisco de Azuero, ubicado en Chitré, provincia de Herrera, reanudará sus clases este lunes 6 de julio, luego de más de 30 días de suspensión por la presencia de olores fuertes en el plantel.

Padres de familia y personal del centro educativo recibieron explicaciones del Ministerio de Educación (Meduca), el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud sobre las recomendaciones emitidas para permitir el retorno de estudiantes, docentes y administrativos.

Entre las medidas indicadas por las autoridades están la limpieza de los salones con agua y jabón, el lavado de cortinas, la limpieza de los filtros de los aires acondicionados y el lavado de las áreas abiertas del plantel.

La directora del centro educativo, Ruth Frías, detalló que el Meduca dispuso de personal para realizar las labores de limpieza.

El Ministerio de Educación tiene un total de 70 administrativos que son específicamente del área de administración para hacer la limpieza respectiva, el personal administrativo del centro educativo de aquí del centro de educación Papa Francisco y adicional, pues los padres familia también han puesto su disposición y colaborar con la limpieza del centro educativo para iniciar primero Dios el día lunes 6 de julio”, señaló.

Esteban Vargas, vocero de los padres de familia, indicó que las labores se desarrollan por salones y módulos, con apoyo de funcionarios y acudientes. “Los responsables de la limpieza son el personal de Meduca. Aquí tenemos más de 40 asignados de la región, padres de familia que estamos cooperando, pero tenemos 30 cuadrillas ahorita mismo en 30 salones y vamos a ir pasando de módulo a módulo para que todo el colegio sea limpiado”, manifestó.

Durante la jornada, padres de familia e incluso estudiantes acudieron al plantel para retirar útiles escolares y facilitar una limpieza completa en cada pabellón y salón. Las autoridades esperan que, una vez culminado el proceso, la comunidad educativa pueda retomar sus actividades presenciales este lunes.