Conferencia Episcopal llama a fortalecer la separación de poderes, la justicia social y el acceso a agua potable

La Conferencia Episcopal Panameña abordó en su último comunicado la crisis del sistema penitenciario, la escasez del recurso hídrico y el proyecto de Río Indio, haciendo un llamado al diálogo y la dignidad humana.

Ciudad de Panamá/La Conferencia Episcopal Panameña advirtió que cuando "la ley deja de ser igual para todos, la justicia pierde fuerza, la confianza ciudadana se erosiona y la democracia se debilita", recordando que ningún interés político o económico puede estar por encima de la dignidad humana, esto en su más reciente comunicado.

Hacemos un firme llamado a fortalecer el Estado de Derecho, la independencia de los órganos del Estado y la credibilidad de las instituciones". — Conferencia Episcopal de Panamá

Sistema penitenciario

Al abordar la realidad carcelaria, los obispos de Panamá señalaron que el sistema penitenciario interpela directamente la conciencia nacional. Ante el hacinamiento, la violencia y la desesperanza, los prelados recordaron que las personas privadas de libertad conservan su dignidad, la cual ningún delito puede borrar.

Aunque la Iglesia no justifica el crimen, exhortó al Estado y a la sociedad a impulsar políticas penitenciarias que garanticen la rehabilitación integral y la reinserción social, respetando los derechos fundamentales de toda persona.

La urgencia del agua potable

Otro de los puntos críticos del documento fue la crisis del agua en Panamá. Los obispos expresaron su profunda preocupación por los sectores que padecen la falta de acceso continuo al agua potable, lo cual afecta gravemente la salud y calidad de vida de niños, adultos mayores y comunidades enteras.

Calificando al líquido como un don de Dios, un derecho humano básico y un bien común, la Conferencia Episcopal Panameña exigió a las autoridades buscar soluciones concretas y urgentes para garantizar este recurso para todos.

Diálogo por el proyecto de río Indio

En medio de estas tensiones sociales, la Iglesia también sirvió como puente para el diálogo sobre el proyecto hídrico de Río Indio. Durante la Asamblea, los obispos recibieron en un clima de respeto a representantes de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y a las comunidades de Río Indio, Donoso y otros territorios vinculados a la obra.

Los obispos agradecieron la disposición de ambas partes para escucharse y buscar caminos de entendimiento. Reafirmaron que el diálogo sincero es el único camino para construir soluciones duraderas, destacando que todo proceso de desarrollo debe armonizar el interés nacional con el respeto a los derechos de las comunidades, su participación efectiva y el cuidado de la creación.