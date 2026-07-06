Pase-U | Ifarhu iniciará pago en Los Santos a través de tarjetas y 'Punch', una app de la Caja de Ahorro

La tarjeta no podrá utilizarse para retiros de efectivo ni para tipo de actividades comerciales no autorizadas, como estaciones de combustible o salones de belleza.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará este martes 7 de julio el primer pago del Pase-U correspondiente a 2026 en la provincia de Los Santos, donde el desembolso se realizará durante toda la semana mediante un nuevo mecanismo que incorpora una tarjeta de la Caja de Ahorros y una aplicación móvil.

Se trata de una nueva aplicación denominada "Punch", la cual se encuentra disponible en las tiendas de aplicaciones de los sistemas iOS y Android.

Según explicó el jefe del programa Pase-U, Luis Solís, los acudientes deberán descargar la aplicación Punch by Caja de Ahorros para completar el proceso de registro antes de recibir el beneficio.

¿Cómo es el registro?

El funcionario detalló que, al ingresar a la aplicación, el sistema solicitará el correo electrónico y el número de teléfono del acudiente. Posteriormente, se enviará un código de verificación que deberá ingresarse para continuar con el registro.

Una vez validado el número telefónico, el acudiente deberá introducir su número de cédula y completar un proceso de verificación biométrica mediante el reconocimiento facial. Tras superar este paso, podrá ingresar la información correspondiente al estudiante.

Solís aclaró que la habilitación de la plataforma será progresiva y dependerá del calendario de pagos por provincia. En ese sentido, indicó que quienes intenten registrarse antes de que corresponda su región podrían recibir mensajes de error o de usuario no identificado.

"Los pagos y la misma aplicación van funcionando de acuerdo con cada región. De momento comenzamos con Los Santos", explicó.

Añadió que, cuando el programa llegue a provincias como Chiriquí o Panamá Centro, el sistema permitirá el acceso a los beneficiarios de esas regiones.

El funcionario informó además que en todos los centros de pago habrá personal del Ifarhu, de la app Punch, para orientar a los acudientes durante el proceso.

En cuanto al uso de la tarjeta, Solís precisó que inicialmente estará habilitada únicamente para compras en supermercados, útiles escolares y el pago del transporte público, incluido el sistema Metro. No podrá utilizarse para retiros de efectivo ni para comercios no autorizados, como estaciones de combustible o salones de belleza.

Las autoridades recomendaron a los acudientes descargar desde ahora la aplicación correspondiente para adelantar el registro y agilizar el proceso cuando llegue la fecha de pago de su centro educativo y provincia. Sin embargo, si intenta avanzar más, no podrá completar su registro, ya que la única región habilitada es Los Santos.

Información de Kayra Saldaña

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