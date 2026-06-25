Pase-U: Ifarhu se prepara para entregar las primeras tarjetas débito de la Caja de Ahorro ¿Cuáles serán las escuelas?

El director del Ifarhu explicó que, una vez se entregue y active la tarjeta, la institución procederá a realizar los desembolsos correspondientes tanto del primer periodo como del segundo trimestre recién culminado.

Ciudad de Panamá/Un total de 260 millones de dólares serán desembolsados a partir de la próxima semana para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), bajo una metodología de pago que será muy diferente a la acostumbrada, a través de un nuevo plan piloto que contempla la entrega de unas 500 tarjetas de débito.

Con estas herramientas financieras se podrá recibir el beneficio del Pase-U, el cual también funcionará para el concurso general de becas e incluso para el renglón de discapacidad, facilitando una entrega práctica a los acudientes.

No obstante, las autoridades aclararon que los beneficiarios no podrán hacer uso de estas tarjetas para la compra de otros enseres que no sean estrictamente alimentos, medicamentos y útiles escolares.

Con respecto a los detalles técnicos y operativos del proceso, Carlos Godoy, director del Ifarhu, señaló que, al tratarse de un plan piloto, se evaluará la metodología de trabajo en conjunto con la Caja de Ahorros mediante la entrega inicial en tres escuelas de la ciudad de Panamá, lo que permitirá realizar los ajustes pertinentes en el tema de la activación de dichos dispositivos de plástico.

El director del Ifarhu añadió que la semana siguiente se trasladarán a la provincia de Los Santos para continuar con el proceso, destacando que el objetivo principal que se está tratando de hacer es digitalizar los pagos y evitar o eliminar el uso del cheque.

Godoy explicó que, una vez se entregue y active la tarjeta, la institución procederá a realizar los desembolsos correspondientes tanto del primer periodo como del segundo trimestre recién culminado, condicionado al cumplimiento de requisitos como la asistencia regular y la participación en la escuela para padres, lo que agilizará los procesos futuros para que los pagos se realicen de manera automática sin depender de un calendario tan extendido.

Se espera que, a medida que se desarrollen estos primeros pagos de la próxima semana en el área metropolitana, la iniciativa se expanda progresivamente a Los Santos y posteriormente al resto de las provincias del país. Por su parte, para las áreas de difícil acceso se confirmó que el método de pago se mantendrá bajo el sistema tradicional anterior que se llevaba a cabo de manera regular, asegurando así la cobertura total de los estudiantes beneficiados en las zonas más apartadas de la geografía nacional.

Información de Jocelyn Mosquera

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